Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis, duminică dimineață, o avertizare now casting tip cod galben de ceață densă valabilă pentru județele Constanța și Tulcea. Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 07.00 – 10.00 se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m.