Juniorii B ai Academiei Hagi, o adevărată echipă naţională

Grupa de juniori republicani B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1994) a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ are în componenţă 17 internaţionali la loturile reprezentative under 15 şi under 16 ale României! Cu un lot atât de valoros, obiectivul echipei de juniori B este unul clar: câştigarea campionatului. Echipa este pregătită de Daniel Rădulescu, fostul tehnician al echipelor de seniori Midia Năvodari, Callatis Mangalia, CSM Medgidia sau Altay Constanţa afirmând că munca la Academie reprezintă o nouă provocare în carieră. „Condiţiile de pregătire, atât pentru antrenori, cât şi pentru sportivi, m-au atras în proiectul Academiei. După un an de muncă la Academie, la grupa de juniori, pot spune că lucrăm în condiţii care nu sunt cu nimic mai prejos decât cele de la formaţiile din Liga I. Lucrez cu viitori jucători profesionişti şi am o motivaţie, pentru că, peste ani, atunci când aceştia vor ajunge la un nivel înalt, pot avea satisfacţia şi mândria că, la un moment dat, am avut un rol în formarea acestora. Avem foarte mulţi jucători din ţară, iar noi ca antrenori avem şi rolul de părinte. Sunt necesare şi discuţii legate de vârstă, nu doar de pregătirea sportivă şi, în plus, avem grijă ca şi pregătirea lor şcolară să fie una bună. Pentru cei care nu sunt din Constanţa le oferim lunar câte trei - patru zile în care pot merge la familiile lor“, a declarat antrenorul principal Daniel Rădulescu. Ca şi celelalte grupe ale Academiei, juniorii B se confruntă cu valoarea net inferioară a adversarilor din zonă. După disputarea a şase etape, Viitorul ocupă locul secund, în spatele Farului, dar având o partidă mai puţin disputată (5 meciuri, 5 victorii, golaveraj: 27-1). „Antrenorii Academiei au o sarcină foarte dificilă în a menţine motivaţia jucătorilor la cel mai înalt nivel în timpul campionatului. Încercăm să suplinim valoarea scăzută a adversarilor prin pregătirea zilnică, jocuri amicale şi, atunci când este posibil, prin turnee în străinătate. De altfel, după încheierea turului, pe 21 noiembrie, vom merge în Turcia pentru a disputa mai multe jocuri de pregătire. Turneul din vară, când am întâlnit Real Madrid, Barcelona şi Galatasaray, când ne-am verificat cu adevărat forţele, a fost mai important decât întrecerea internă“, a precizat Rădulescu.

Lotul de juniori B al Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătit de Daniel Rădulescu (antrenor principal), Aurelian Despa (antrenor secund), Emil Dobre (antrenor cu portarii) şi Ovidiu Chiribici (preparator fizic), este format din următorii jucători - portari: Vlăduţ Hînţăşcu (născut 1994), Florin Logofătu (1995 - internaţional), Andrei Rotariu (1995) şi George Şerban (1995 - internaţional); fundaşi: Răzvan Babu (1995), Mihai Bălaşa (1995 - internaţional), Robert Ciurea (1995), Claudiu Cobzariu (1994), Robert Hodorogea (1995 - internaţional), Bogdan Mitache (1994 - internaţional), Ionuţ Puţanu (1994 - internaţional) şi Ştefan Teodorof (1994 - internaţional); mijlocaşi: Andrei Atănăsoae (1994 - internaţional), Adrian Boitoş (1995 - internaţional), Ferdi Ghenciu (1995 - internaţional), Gabriel Iancu (1994 - internaţional), Boban Nikolov (1994), Tudor Sbârcea (1995 - internaţional), Albert Spiescu (1994), Alexandru Tîrnovan (1995 - internaţional), Bogdan Ţîru (1994 - internaţional) şi Bogdan Vasile (1995); atacanţi: Ciprian Cazan (1994), Răzvan Ciochină (1994), Ionuţ Ichim (1995), Vasile Mihai (1995), Daniel Păiuş (1994 - internaţional), Alexandru Taciuc (1995 - internaţional), Alexandru Vieru (1995) şi Ionuţ Vînă (1995 - internaţional).