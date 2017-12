Kazakhstan - Cea mai înaltă clădire, cuprinsă de flăcări

Un puternic incendiu a distrus o mare parte din cea mai înaltă clădire pe care o are Kazahstanul. Construcţia din Astana, care adăposteşte sediul Ministerului Industriilor şi Informaţiilor, are un nume predestinat, glumesc localnicii. I se spune "Bricheta" datorită formei pe care o are. Flăcările au cuprins rapid imobilul de 38 de etaje. Cauzele incendiului nu sînt cunoscute deocamdată. Autorităţile locale au anunţat că nu s-au înregistrat victime pentru că toţi cei care se aflau în clădire au fost evacuaţi la timp.