Kelly Osbourne vrea să scape de tatuaje

Kelly Osbourne vrea să îşi şteargă cele 15 tatuaje. Ea vrea să scape în primul rând de pianul pictat pe braţ. ”Nu am cântat niciodată la pian, dar am unul pictat fiindcă am trecut printr-o fază ciudată în anii '80 şi acum sunt plină de tatuaje”, a spus moderatoarea. Ea intenţionează să îşi şteargă în următorii trei ani şi celelalte 14 tatuaje, printre care o ancoră, un lacăt, aripi roşii pe spate sau capete de mort pe picioare. Kelly Osbourne i-a prevenit chiar pe adolescenţi în legătură cu tatuajele, spunându-le: ”Nu o faceţi, pentru că le veţi urî când veţi fi mai bătrâni”. Pharrell Williams nu o contrazice. Acum patru ani, cântăreţul a recurs la o şedinţă cu laser să îşi şteargă desenele de pe braţe. ”Tatuajele nu mai corespund vieţii mele de acum”, a spus el, lucru care nu a fost apreciat de unii fani. ”Când te tatuezi o faci pentru toată viaţa”, a scris unul dintre ei pe Twitter.

Şi 50 Cents şi-a scos tatuajele fiindcă a vrut să îşi schimbe cariera din cântăreţ în actor. ”Petrec acum jumătate din cât petreceam înainte la machiaj, când oamenii se străduiau să îmi acopere tatuajele pentru filmări”, a spus el. Alţii au alte motive. De exemplu, Marc Anthony, după ce a divorţat de Jennifer Lopez, şi-a şters numele ”Jennifer” de la încheietura mâinii, iar Eva Longoria a scăpat anul trecut de ”nine” de pe gât, numărul de pe tricoul lui Tony Parker, fostul ei soţ. Alte vedete, în schimb, îşi tatuează abia acum diferite desene în părţi mai mult sau mai puţin vizibile. Miley Cyrus şi-a arătat pe Twitter noul tatuaj de pe braţ, care reprezintă portretul bunicii ei.