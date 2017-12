„Km 0 al culturii”, la Vama Veche

Asociaţia culturală „Wild Art” a revenit în Vama Veche, locul în care, în urmă cu un an, s-a lansat ineditul proiect care promovează valorile artei contemporane. Reîntoarcerea a fost marcată, miercuri seară, printr-o serie de evenimente culturale, cu titulatura „Born To Be Wild... Art”. Astfel, la Bongo, au avut loc vernisajul expoziţiei de caricatură semnată de constănţeanul Leonte Năstase, Costel Pătrăşcanu şi Doru Axinte şi lansarea unei cărţi speciale, „Iluziile unui secol”, reprezentând debutul în poezie al directorului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Ovidiu Cupşa.

EMOŢII LA DEBUT „Au fost neaşteptat de pozitive ecourile debutului meu în poezie. Întotdeauna am crezut că, dacă scriu o carte de specialitate în domeniul maritim sau al managementului portuar, lumea este încântată, dar am constatat că mult mai surprinşi şi mai entuziaşti au fost colegii şi cunoscuţii mei”, a spus Ovidiu Cupşa.

Din creaţia sa au recitat actorii Marian Adochiţei şi Daniel Timur, cărora li s-a alăturat omul de cultură Iulian Talianu, care a şi prezentat volumul. Nici muzica nu a lipsit de la evenimentul marca Wild Art, protagonişti fiind mica şi talentata folkistă Ioana Bărbuliceanu, soprana Luminiţa Andrei şi tenorul Cătălin Mustaţă.

Surpriza serii a constat în inaugurarea monumentului-simbol, „Km 0 al culturii”, realizat de Wild Art, în colaborare cu Horia Caliminte şi Stere Babu. Monumentul a fost cadoul „oferit”... Wild Art, la un an de existenţă în Vama Veche. Momentul a prefaţat o altă aniversare, cea a unuia dintre cei doi vicepreşedinţi ai „Wild Art”, prof. univ. dr. Marian Cojoc, care, ieri, şi-a sărbătorit ziua de naştere.