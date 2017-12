Kylie Minogue şi-a dublat veniturile în anul în care a lipsit de pe scena muzicală

Cîntăreaţa australiană a reuşit să-şi dubleze veniturile pe anul trecut, în ciuda faptului că a lipsit o perioadă de pe scena muzicală internaţională, din cauza unui cancer la sîn. Prinţesa muzicii pop, în vîrstă de 39 de ani, a cîştigat în anul financiar trecut 4,5 milioane de lire sterline (6,64 de milioane de euro), potrivit raportului financiar din perioada aprilie 2005 - martie 2006 emis de compania sa, Darenote.

Kylie Minogue a dezvăluit că are cancer în mai 2005 şi a suferit o intervenţie chirurgicală în Australia, două zile mai tîrziu. Cîntăreaţa a terminat şedinţele de chimioterapie în decembrie 2005, dar a rămas sub observaţia medicilor pentru a preveni reapariţia bolii. În primăvara anului 2005, ea a ajuns în mai multe oraşe europene cu turneul ei de tip greatest hits. Dar după ce a descoperit că are cancer, a trebuit să suspende toate concertele şi o apariţie la Festivalul Glastonbury.

În noiembrie 2006, după 18 luni de absenţă, Kylie şi-a reluat turneul Showgirl, cu o serie de concerte în Australia, pe care le-a susţinut cu casa închisă.