La loc comanda! Stroe îl susține pe Dragnea!

19:52:45 / 18 Februarie 2018

OPORTUNISMUL POLITICIANIST

Se pare ca Felix a incepu sa inteleaga faptul ca pripeala nu e buna in politica. Era un lucru elementar ca acest ex-ministru sa stie ca a fost miluit cu functia de inalt demnitar datorita avizului dat de seful suprem, adica de Dragnea. Pana si un caporal oarecare stie ca nu poate ajunge sergent daca nu este in gratiile plutonierului si nu e gata sa-i curete bocancii. Toate partidele folosesc acelasi procedeu cand e vorba de numirea cuiva intr-o functie inalta. Procedeul e simplu si l-am mai aratat in alte ocazii. Se cauta prostul ideal si cand este gasit, este dus pe brate si instalat in fotoliul ministerial. Ar putea fi cautat si unul idiot dar, idiotenia este o treapta intelectuala superioara prostului. Prost poate sa fie cine vrea, pe cand functiunea sociala de idiot este rezultatul unei vointe si a unei educatii. Idiotia este un doctorat. Niciodata prostul nu poate deveni idiot. Daca dl ex-ministru n-a avut noroc de data asta , poate va avea noroc la Congres cand s-ar putea sa se bucure de clementa sefului suprem Dragnea si sa fie mentinut in functia pe care o are acum. Credem ca, dl Felix a inteles ca un caporal care vrea sa ajunga sergent , trebuie sa se puna bine cu plutonierul. Asteptam cu nerabdare viitorul Congres pesedist ca sa vedem ce se va intampla cu personajul nostru care acum jura fidelitate dlui Dragnea. Asta se cheama in politica oportunism.