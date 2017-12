Laurenţiu Toma va continua la HCM

Căpitanul naţionalei de handbal masculin a României dar şi al echipei HCM Constanţa, Laurenţiu Toma, va continua şi în sezonul următor la campioana României. Aflat în cantonament la Izvorani, acolo unde lotul reprezentativ se pregăteşte pentru partidele amicale cu Cehia B, de la finele acestei săptămâni, Toma a declarat că şi-a dat acordul verbal pentru a evolua şi în campionatul următor tot la Constanţa. „Încă nu am semnat noul contract cu HCM, dar sunt mulţumit de oferta făcută de conducere şi în proporţie de 100 la sută voi semna o nouă înţelegere. Mai rămâne să punem la punct perioada contractuală. Cred că după această acţiune a lotului naţional vom semna şi contractul. Este adevărat că am avut oferte de la Barcelona, de la formaţii din primele trei locuri din Bundesliga, dar şi de la unele echipe de la locul doi în jos din Franţa. Am decis să rămân la HCM pentru proiectul care există pentru sezonul următor când se doreşte, printre altele, o întărire a lotului care să ne permită să depăşim performanţa din acest sezon. Familia a contat mult în luarea deciziei, dar şi galeria care mereu a reuşit să ne facă să ne simţim ca o mare echipă“, a declarat Laurenţiu Toma. Alţi doi jucători de bază, Mihai Popescu şi Alexandru Csepreghi au semnat deja prelungirea contractelor, iar Ionuţ Stănescu şi Florin Nicolae au şi ei şanse mari să continue la HCM şi din vară. „HCM este prima mea opţiune, însă momentan nu am discutat nimic concret. Mi s-a transmis că sunt dorit în continuare la echipă, iar acum aştept să fiu chemat la discuţii“, ne-a spus interul stânga, Florin Nicolae.

HANDBALIŞTII TRICOLORI, GRUPĂ INFERNALĂ DE CALIFICARE LA CE 2012. La Viena a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a grupelor de calificare pentru turneul final al Campionatului European de handbal masculin care se va disputa în perioada 17-29 ianuarie 2012, în Serbia. Reprezentativa României, aflată în urna a treia valorică înaintea tragerii la sorţi, va evolua în Grupa a 2-a de calificare, împotriva Croaţiei (vicecampioană mondială în 2008 şi europeană în 2010), Spaniei (campioană mondială în 2005 şi medaliată cu bronz la JO din 2008) şi Lituania. Într-o variantă optimistă, România ar fi putut avea şansa să fie repartizată într-o grupă cu Ungaria şi Macedonia... „Avem parte de grupa morţii, cum se spune. A mai picat şi Spania la noi în grupă, parcă nu era de ajuns Croaţia. Consider că favorita la primul loc în grupa noastră este Croaţia, dar va avea şi ea, şi Spania, meciuri grele cu noi. Bine ar fi să se bată cele două şi să câştige a treia, adică noi “, a declarat selecţionerul României, Vasile Stîngă. „Nu am avut deloc şansă la această tragere la sorţi, însă vom face totul pentru calificare. Va fi foarte greu şi vom fi obligaţi să învingem pe teren propriu măcar una dintre principalele favorite, Croaţia şi Spania. Dacă vom evolua cum am făcut-o în Liga Campionilor, cu determinare şi încredere în forţele noastre, atunci pot apărea şi rezultatele pe care ni le dorim“, a spus şi căpitanul Laurenţiu Toma. La turneul final al CE din 2012, la care vor participa 16 echipe, sunt calificate direct Franţa (campioana europeană en titre) şi Serbia (ţară organizatoare). Pentru celelalte 14 locuri rămase vacante vor lupta 37 de reprezentative, partidele de calificare desfăşurându-se între 27 octombrie 2010 şi 12 iunie 2011. Cele 12 formaţii aflate în urna a patra valorică, Letonia, Israel, Estonia, Italia, Belgia, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Turcia, Luxemburg, Georgia şi Marea Britanie, vor juca o fază preliminară a calificărilor, în iunie 2010, sub forma a trei grupe de câte patru echipe, doar prima clasată urmând să intre în grupele ulterioare de calificare. Iată componenţa celor şapte grupe de calificare - Grupa 1: Ungaria, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, plus câştigătoarea Grupei A preliminare; Grupa a 2-a: Croaţia, Spania, România, Lituania; Grupa a 3-a: Polonia, Slovenia, Ucraina, Portugalia; Grupa a 4-a: Suedia, Slovacia, Muntenegru, plus câştigătoarea Grupei C preliminare; Grupa a 5-a: Germania, Islanda, Austria, plus câştigătoarea Grupei B preliminare; Grupa a 6-a: Norvegia, Cehia, Olanda, Grecia. Grupa a 7-a: Danemarca, Rusia, Belarus, Elveţia. Primele două clasate se vor califica la turneul final găzduit de oraşele Belgrad, Nis, Novi Sad şi Vrşeţ.