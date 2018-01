Legea pensiilor ar putea fi modificată încă o dată, pînă la toamnă

De şapte ani de cînd se reglementează situaţia pensionarilor şi a sistemului de asigurări sociale din România, legea pensiilor a fost completată şi modificată periodic. Numai în primii patru ani, a fost modificată de nu mai puţin decît 14 acte normative, care i-au schimbat aproape integral textul. Acum, guvernanţii intenţionează să modifice încă o dată legea pensiilor, comisia desemnată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse avînd sarcina de a prezenta noua formă legislativă chiar în această toamnă. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, susţine că unul din aspectele vizate se referă la majorarea punctajelor în cazul grupelor de muncă. "După întîlnirea cu pensionarii, de săptămîna trecută, am depus la Guvern o notă cu revendicările asociaţiilor de pensionari şi cu propunerile pe care le am pentru soluţionarea problemelor acestora. Prima problemă ridicată a fost cea referitoare la eliminarea discrepanţelor apărute în cuantumul pensiilor stabilite sub incidenţa legislaţiei anterioare, înainte de 2001, recalculate pe Legea 19. Această recalculare nu a reflectat influenţele sporului la vechime cu venit pentru grupele superioare de muncă. Am propus majorarea punctajelor anuale pînă la data de 1 aprilie 2001, cu 50% pentru grupa I de muncă, şi cu 25% pentru grupa a II-a de muncă", a declarat Păcuraru. El a mai spus că modificările nu sînt posibile mai devreme de această toamnă, doar timpul necesar pentru întocmirea unei analize de observare a impactului bugetar fiind de două săptămîni. Ministrul susţine că se doreşte o îmbunătăţire a veniturilor şi în cazul agricultorilor. "Am propus Guvernului să aibă în vedere acordarea pentru fiecare an de muncă realizat de ţărani în cadrul fostelor Cooperative Agricole de Producţie a unui punctaj de 0,57255 în locul celui de 0,25, prevăzut în actuala reglementare. Este o soluţie radicală şi acest punctaj se dublează şi va trebui să vedem ce înseamnă impactul financiar pentru acordarea lui în cazul celor 900.000 de beneficiari", a mai spus Păcuraru.