Legea venitului minim garantat, aprobată în două săptămâni

Legea venitului minim garantat va fi aprobată în circa două săptămâni de către Guvern, a declarat, ieri, la un post privat de televiziune, ministrul Muncii, Mihai Şeitan. \"Sunt oameni care nu se duc să muncească, dar primesc de la stat sub formă de alocaţii sociale sume care totalizează şi două-trei mii de lei pe lună”, a afirmat Mihai Şeitan. Acesta a precizat că, în prezent, 288.401 persoane beneficiază de venitul minim garantat, suma totală alocată fiind de aproximativ 480 milioane lei. În urma verificării a numai 30% din dosare, 20.707 au fost suspendate deoarece persoanele respective nu îndeplineau condiţiile legale, având, de pildă, proprietăţi imobiliare, case, automobile. În încheiere, ministrul Muncii a afirmat că anul viitor nu vor avea loc reduceri ale pensiilor şi nici reduceri salariale, preocuparea fiind ca, pe baza reducerii de acum de personal, să se poată acoperi mai bine, din punct de vedere salarial, angajaţii care vor rămâne în funcţii. “Nu este luată absolut nicio decizie referitoare unui nou sistem de impozitare”, a adăugat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, ieri, că după perioada de vară şomajul va creşte din nou, dar rata pe care o va atinge la sfârşitul anului va fi mai mică decât la începutul lui 2010. \"Există posibilitatea de a reduce şomajul. Vă spun un lucru. Nu este o chestie superpozitivă, dar faptul că în ultimele patru luni - datorită condiţiilor de vară, motivaţiilor sezoniere - şomajul scade în fiecare lună, nu foarte mult, dar scade, pentru că am plecat de la 7,4 şi am plecat de la 8,3% (...) Sigur, sunt discuţiile acestea cu restructurarea şi e un număr de oameni care se vor duce spre şomaj şi, ca atare, este posibil să crească şomajul. Dar eu nu cred, după toate calculele pe care le fac, că şomajul la sfârşitul anului va depăşi şomajul de la începutul anului\", a explicat Şeitan. Ministrul a spus însă că deşi şomajul va creşte, rata acestuia va fi însă mai scăzută decât cea de la începutul anului. \"Şomajul la începutul anului a fost mai mare. Am plecat cu el mare la începutul anului datorită restructurărilor de anul trecut şi situaţiilor din privat mai ales. Acel şomaj a început încet să scadă şi vara a continuat să scadă. El a ajuns la un anumit şi, din momentul acesta începe să existe o creştere care se datorează acestei restructurări din bugetari, pentru că sistemul privat, şomajul a încetat, sistemul privat a început chiar să angajeze puţin (...) În final, creşterea aceasta de şomaj n-o văd crescută la sfârşitul anului mai mult de începutul anului, când a fost 8,2-8,3%\", a mai susţinut Şeitan.