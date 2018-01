Leul coboară pentru a noua oară consecutiv la un nou minim al anului faţă de euro

Leul s-a depreciat, ieri, împreună cu celelalte monede din regiune şi a pierdut 1,27% faţă de euro, ca urmare a îngrijorărilor pe care le au investitorii vizavi de plasamentele cu grad mare de risc, ceea ce a determinat banca centrală să afişeze un curs de referinţă de 3,5393 lei/euro. \"Tendinţa regională de depreciere a fost evidentă, pentru că acum s-au depreciat cam toate monedele ţărilor din zonă, în ton cu temerile legate de investiţiile riscante. Noi am reacţionat, însă, ca de obicei, mult mai rău decît ceilalţi. Nici dobînzile interbancare nu ne ajută pentru că au coborît destul de mult\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. Leul s-a depreciat, în debutul şedinţei de ieri, de la 3,4930-3,4980 lei/euro la 3,5220-3,5250 lei/euro, ca urmare a ordinelor relativ constante de cumpărare de valută în schimbul leilor. Ulterior, leul şi-a revenit uşor la 3,5150-3,5190 lei/euro, după care a continuat să se deprecieze pînă la 3,5430 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5393 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu peste 4 bani (1,27%) faţă de euro, de la 3,4948 lei/euro, cît era marţi. Leul nu a mai trecut de acest nivel din 28 septembrie 2006, cînd BNR a afişat un curs al monedei europene de 3,5415 lei.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4775 la 1,4856 dolari/euro, după care moneda americană şi-a revenit uşor, iar în jurul orei 14, ora României, era cotată la 1,4796 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu aproape 3 bani (1,19%) faţă de dolar, de la 2,3648 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3930 lei/dolar. Moneda americană a ajuns în raport cu euro la cel mai redus nivel din toate timpurile. Un euro costă astăzi 1,4856 dolari. Deprecierea record a dolarului vine după ce oficialii Rezervei Federale Americane au estimat o încetinire a ritmului de creştere economică a celui mai puternic stat al lumii. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 4,22% pe an faţă de 4,41% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 5,09% pe an, de la 5,28% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei s-au menţinut la un nivel scăzut de 4,50-5,50% pe an, ca urmare a faptului că lichiditatea de pe piaţa interbancară este destul de ridicată înaintea sfîrşitului perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii. Dealerii se aşteaptă ca dobînzile overnight să se menţină la un nivel scăzut pînă pe 23 noiembrie, în ultima zi de constituire a rezervelor, după care să revină la normal, în apropierea nivelului dobînzii de politică monetară, de 7,50% pe an.