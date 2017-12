Licee constănțene fără promovați la Bac

Rezultatele obținute de elevii care au susținut, în sesiunea iunie - iulie 2014, examenul de Bacalaureat au provocat, la fel ca în fiecare an, reacții diferite din partea candidaților. Duminică seara (6 iulie), o parte dintre elevi s-au bucurat că au reușit să promoveze examenul, îmbrățișându-se și chiuind de bucurie, pe când alții au plâns de dezamăgire și tristețe pentru că au picat sau au obținut note mult mai mici decât se așteptau. Încă din noaptea de duminică spre luni, elevii nemulțumiți au anunțat că vor face contestații, sperând că vor câștiga câteva sutimi care să-i ajute să promoveze examenul sau să le asigure un loc la facultate. Ieri, de la ora 12.00, elevii care au fost nemulțumiți de note au avut posibilitatea să le conteste și să ceară recorectarea lucrărilor.

LICEE CU PROMOVABILITATE 0 LA BAC La nivelul județului, au fost licee care au avut procentul de promovare 0%. Patru unități de învățământ nu au niciun elev promovat: Liceul Tehnologic „Radu Prișcu“ din Dobromir, Liceul Tehnologic „Nicolae Istratoiu“ din Deleni, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna şi Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu. Directorii unităților de învățământ din mediul rural spun că se luptă cu dezinteresul elevilor și că rezultatele erau previzibile. ”Din opt elevi înscriși, doar unul s-a prezentat la examen. Restul au refuzat să vină, spunând că nu îi interesează decât foaia matricolă, nu și diploma de Bacalaureat. În condițiile în care te rogi de ei să învețe, când profesorii sunt umiliți așteptând în clase elevii la pregătire și ei nu vin, nu știu ce putem face mai mult”, a declarat directorul Liceului Tehnologic din Dobromir, prof. Gheorghe State. El a încercat să discute cu părinții, dar deja o parte dintre elevi au plecat în străinătate, iar unele fete au născut, așa că nu mai sunt interesate de școală. Cu dezinteresul din partea elevilor se confruntă și directorul Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, prof. Cristina Costea, care spune că doar șapte elevi au susținut probele scrise, dar că se aștepta ca măcar doi sau trei candidați să promoveze. ”Anul trecut am avut același rezultat și anul acesta am intrat în forță cu pregătirea. Colegele mele au făcut ore de pregătire și de remediere și speram ca măcar cei care s-au implicat în activități la liceu să promoveze”, a declarat prof. Costea. La Liceul Tehnologic ”I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, directorul, prof. Tatiana Stoica, se aștepta ca niciun elev să nu ia examenul, în condițiile în care doar 11 au ajuns la probele scrise, dar dintre aceștia, unii au ales să nu se mai prezinte la toate probele. ”Ne așteptam la rezultatele acestea, pentru că elevii proveneau din familii cu probleme. Noi știm că ne luptăm cu dezinteresul elevilor. Am luptat să îi aducem la școală, am făcut ședințe cu părinții, am organizat ore de pregătire, am făcut tot ce puteam face, ca instituție, pentru a-i ajuta să promoveze”, a explicat prof. Stoica.

CONTESTAȚII CU DUIUMUL Candidații nemulțumiți de notele obținute au depus contestații, secretariatele primind chiar și două sau trei cereri de recorectare a lucrărilor de la un singur absolvent. ”Am depus contestație la matematică și la biologie. Am luat 3,25 la biologie și eu speram să iau o notă peste 6, iar la matematică am luat 3,40 și, după calculele mele, trebuia să iau măcar 5. La română am luat 6,70 și sunt sigură că voi promova după recorectare”, a spus Andreea, elevă la ”Tomis”. Alt elev, nemulțumit de notele primite la română și la matematică, a depus contestație și speră să obțină un rezultat mai bun, cu care să reușească să promoveze. ”Am luat 5,70 la română și mă așteptam să iau cel puțin 7, iar la matematică am luat 5,50 și sper să mă reabilitez cu ambele, ca să obțin medie peste 6”, a spus Alin. El a mărturisit că nu s-a pregătit mult pentru examen și că media 6 l-ar mulțumi. Și cei care au obținut note bune s-au simțit nedreptățiți de rezultate și au cerut recorectarea lucrărilor. ”Voi depune contestație la logică și argumentare, unde am obținut 9,35. Mă așteptam să iau 10, nu îmi explic cum a fost corectată lucrarea. Am luat 10 la istorie și 9,20 la română. Am nevoie de o medie mare pentru că vreau să dau la Facultatea de Drept de la București”, a declarat Eliza, elevă a Liceului Teoretic ”Decebal”. Elevii vor afla rezultatele finale după recorectarea lucrărilor, pe 11 iulie.

LA CONSTANȚA, REZULTATE MAI SLABE Inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Răducu Popescu, a spus că este devreme să comenteze procentul de promovare obținut în acest an, respectiv 47,11% la nivelul județului. ”În fiecare an, procentul de promovare este diferit după contestații, așa că așteptăm câteva zile până se recorectează lucrările și atunci vom ști exact rezultatele”, a spus prof. Popescu. Reamintim că 56,78% dintre absolvenţii din seria curentă - 2013-2014 - au promovat examenul şi 13,97% dintre candidaţii din seriile anterioare au obţinut medii de promovare. Absolvenţii care au obţinut medii între 5 și 5,98 sunt: serie anterioară - 13,51% şi serie curentă - 5,22%. Procentul de promovare obținut la nivelul județului Constanța, de 47,11%, este cu 7,17% mai slab față de 2013, când 54,28% dintre elevi au promovat Bac-ul. Ministrul Educației Naționale (MEN), Remus Pricopie, i-a felicitat pe toți absolvenții de liceu care au promovat și le-a mulțumit cadrelor didactice care s-au implicat în buna organizare și derulare a probelor. ”Le urez succes pe mai departe celor care au promovat și, totodată, îi încurajez pe cei care nu s-au pregătit suficient să-și păstreze încrederea în forțele proprii și să învețe mai mult pentru următoarele sesiuni de examen”, a afirmat ministrul.

Promovare între 0 și 100%

Rezultatele pe care elevii din județul Constanța le-au obținut pot trage o linie între liceele cu rezultate foarte bune, care se bucură de un procent foarte bun de promovare, și cele la care un număr foarte mic sau unde niciun absolvent nu a reușit, conform primelor rezultate, să ia examenul. La nivelul municipiului, sunt unități școlare care au până în zece elevi care au reușit să obțină media peste 6 la cele trei probe și un procent de promovare până în 10%, precum Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman“ (cinci candidați promovați din 62 înscriși, inclusiv din promoțiile anterioare - 9,43%), Liceul Tehnologic ”Omnia” (trei din 34 candidați - 10%), Liceul Tehnologic ”Gh. Duca” (patru promovați din 58 înscriși - 8%), Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, cu nouă elevi promovați din 101 candidați - 9,89%, Liceul ”Gaudeamus” Constanța (doi din 43 - 6,25%), Colegiul Tehnic ”Vasile Pârvan” (patru din 45 candidați înscriși - 9,52%) și Colegiul Tehnic ”Tomis” (șase promovați din 132 de elevi înscriși - 5.79%). La polul opus se află liceele cu procente de peste 95% promovare. Astfel, pe primul loc se află Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, cu 98,67% promovare (223 candidați admiși din 226 înscriși), Liceul Teoretic ”Ovidius” - 98,04% (200 absolvenți promovați din 204 înscriși) și Liceul Teoretic ”Traian”, cu 96,70% promovare, adică 205 tineri au obținut note peste 6 din 212 înscriși. De asemenea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros” Constanța a avut un singur candidat care a reușit să promoveze, iar Liceul de Cooperație Constanța a avut doi elevi înscriși care au reușit să obțină note peste 6, scăpând de stresul sesiunii de toamnă de la Bac.

59,25% dintre absolvenții de clasa a XII-a au promovat Bac-ul

MEN a anunțat că 59,25% dintre absolvenții de clasa a XII-a au promovat Bac-ul în sesiunea iunie - iulie 2014, proporția fiind mai mare cu 4% comparativ cu situația din iulie 2013, când era de 54,4%. Cele mai ridicate procente de promovare au fost înregistrate în județele Brăila (77,82%), Cluj (73,67%) și Iași (73,67%), iar județele cu cele mai scăzute rate de promovare sunt Ilfov (27,93%), Giurgiu (38,14%) și Teleorman (44,10%). La nivelul țării, din totalul celor 161.682 absolvenți înscriși, s-au prezentat 151.294 elevi, dintre care 28.704 provin din promoțiile anterioare. 275 de elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.