Lider surpriză în clasamentul golgheterilor la Trofeul „Telegraf”

00:48:43 / 01 Februarie 2018

Fotbal fara frontiere

Dle Adi Lungu , desi nu mai particip de ani buni la acest turneu , mi as permite sa fac si eu o remarca simpla vis a vis de ce se intampla de ceva vreme sau mai bine zis anul acesta si anul trecut ! Atata vreme cat exista un regulament asumat si respectat de participanti nu cred ca are importanta ca in echipa sau echipele x sau y joaca fosti internationali , extrateresti sau mai stiu eu cine care determina decizii de forfait ale unor participanti si pun intr o lumina obscura eforturile organizatorilor de a prezenta publicului o competitie frumoasa si spectaculoasa ! Eu unul va spun sincer daca as mai fi apt sa particip la astfel de meciuri nu as sta o secunda pe ganduri , as fi mandru ca mi pot masura aptitudinile cu Belo , Vladoiu si pe cine o mai fi adus Guliu ,sau altii pentru ca la varsta old boys ului participarea ar trebui sa fie cel mai mare castig ! Parerea mea !