Liderul extremiştilor britanici nu se dezminte

La alegerile europarlamentare, în multe ţări au câştigat partidele extremiste, un vot care s-a dorit a fi, de fapt, un avertisment pentru politicieni. Şi Marea Britanie are extremiştii ei. Liderul Partidului Independenţei Regatului Unit (UKIP), Nigel Farage, este unul dintre ei. UKIP a obţinut victoria în urma alegerilor europene, cu scorul de 27,5%, învingând cele trei partide tradiţionale britanice - conservatorii, laburiştii şi liberal democraţii. Formaţiunea şi-a centrat campania împotriva imigraţiei, subliniind asupra numărului mare de imigranţi din Europa. Dincolo de euroscepticismul pe care şi-l afirmă de câte ori are ocazia, Farage s-a făcut remarcat, în ultimii ani, prin discursuri acide la adresa imigranţilor români. Săptămâna trecută, el susţinea că nu îşi doreşte vecini români. În replică, un dentist român stabilit în Marea Britanie a depus o plângere împotriva lui şi, însoţit de reporterii „The Guardian“, s-a hotărât să-i dea lui Farage o lecţie. Stomatologul s-a dus în oraşul lui Farage şi le-a spus vecinilor că el, un român, vrea să se mute la ei în cartier. Credeţi că s-a învăţat minte extremistul? Ieri, liderul UKIP a revenit cu aceeaşi marotă: „Nu am probleme cu românii. Am o problemă uriaşă cu România“. În acest fel, el nu a făcut decât să alimenteze acuzaţiile de rasism adresate formaţiunii eurofobe pe care o conduce. El a mai afirmat că „organizaţii criminale cunoscute” din România s-au orientat spre Marea Britanie, după ce autorităţile au fost nevoite să le permită intrarea din cauza reglementărilor UE cu privire la libera circulaţie a persoanelor, bunurilor şi serviciilor. Avem pentru liderul UKIP un detaliu „insignifiant”: în timp ce lui Farage îi stau în gât românii şi îi îngroapă în acuzaţii, angajatorii din spaţiul comunitar caută forţă de muncă din... România. Poate mai reflectează...