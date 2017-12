Lindsay Lohan, arestată şi eliberată pe cauţiune

Precum amica Paris Hilton, actriţa americană a ajuns în custodia poliţiei din Beverly Hills pentru a răspunde acuzaţiilor de conducere sub influenţa alcolului, de provocare a unui accident şi de părăsire a locului faptei. În vîrstă de 21 de ani, Lindsay Lohan a fost pusă sub acuzare şi apoi eliberată pe o cauţiune de 30.000 de dolari. Actriţa a fost abia acum arestată întrucît poliţia nu a găsit-o la locul accidentului. Forţele de ordine au dispus prelevarea de probe biologice şi a pregătit actele de acuzare pe numele său.

Pe data de 26 mai, Lindsay Lohan şi-a lovit bunătate de Mercedes-Benz SL65 decapotabil, după ce o noapte întreagă a petrecut într-unul dintre cluburile exclusiviste de la Hollywood. Chiar dacă au fost prelevate după ore bune de la comiterea accidentului, în probele de sînge s-a indentificat cocaină şi aproape o cantitate dublă de alcool în sînge faţă de limita legală. Totodată, în maşina abandonată s-au găsit urme de cocaină. Cum era mai mult ca sigur că va fi pusă sub acuzare, actriţa a fost sfătuită să urmeze un tratament de dezintoxicare, al doilea în mai puţin de un an de zile. Cu mai bine de o săptămînă în urmă a terminat tratamentul de 45 de zile, urmînd acum o altă formă intensivă de terapie. În plus, pe glezna stîngă a actriţei şi-a făcut apariţia o brăţară care detectează alcoolul în transpiraţia persoanei obligate să o poarte. În luna august, Lindsay Lohan va compărea în faţa unui judecător, pe care va încerca să-l convingă că depune toate eforturile pentru a scăpa de dependenţa de alcool şi droguri.