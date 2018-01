Lindsay Lohan, aşteptată la muncă

Producătorii peliculei “Poor Things”, în care va juca Lindsay Lohan, au anunţat că îşi vor rearanja programul de filmări, astfel încît actriţa să poată să îşi termine programul la care ia parte la o clinică de reabilitare. Apariţia lui Lindsay Lohan în filmul în care va juca alături de celebra Shirley MacLaine, care este şi co-producător al peliculei, fusese pusă sub semnul întrebării după ce vedeta s-a internat la dezintoxicare. În film mai joacă actriţele Olympia Dukakis şi Rosario Dawson, iar pelicula este inspirată din cazurile reale de viaţă ale unor femei în vîrstă, condamnate pentru infracţiuni ce includ fraude fiscale, oameni rămaşi fără locuinţe sau chiar crime.

Mai multe publicaţii şi site-uri dedicate vedetelor au anunţat că Lindsay Lohan s-ar fi internat la centrul Promises din Malibu, unde recent a fost pacientă şi Britney Spears. Vedeta mai intrase la dezintoxicare la începutul anului, după luni de excese în cluburile şi la petrecerile din Hollywood, alături de Paris Hilton şi Britney Spears. Ea recunoscuse în decembrie că merge la întîlnirile Alcoolicilor Anonimi, de aproape un an. Arestarea de duminică a actriţei, sub suspiciunea că a condus sub influenţa alcoolului şi raportul poliţiei despre faptul că o substanţă care se crede că e cocaină a fost găsită în maşină au atras din nou atenţia asupra exceselor celebrităţilor de la Hollywood.