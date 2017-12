Lindsay Lohan, din nou arestată

Abia a ieşit dintr-o clinică de reabilitare şi a fost arestată în urma accidentului de maşină pe care l-a făcut în luna mai, că Lindsay Lohan a fost arestată din nou, marţi, sub suspiciunea că se afla sub influenţa alcoolului la volan şi avea şi cocaină asupra sa. Actriţa a fost oprită de poliţia din Santa Monica, marţi, după ce autorităţile au observat că maşina actriţei urmărea un alt autovehicul. Poliţiştii i-au făcut un test de alcoolemie şi au transportat-o la sediu. La un control ulterior, poliţiştii au descoperit cocaină în buzunarul vedetei.

Lindsay Lohan a fost arestată sub suspiciunea că a condus sub influenţa alcoolului, pentru posesie de cocaină, dar şi pentru că s-a urcat la volan deşi are permisul suspendat. Vedeta se află, în prezent, în libertate, după ce a plătit o cauţiune de 25.000 de dolari, la închisoarea din Santa Monica, unde fusese reţinută.