Liviu Dragnea, din nou în „vizită” la DNA

ANCHETĂ Pus sub acuzare de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru că ar fi pus la punct un sistem naţional de influenţă prin care ar fi fraudat votul la referendumul din 29 iulie, secretarul general al PSD şi preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, a avut, ieri, o nouă „rundă de întrevederi” cu procurorii. La ieşire din sediul DNA, Liviu Dragnea a afirmat că nu a dat declaraţii în faţa procurorilor, dar, în schimb, le-a lăsat un memoriu, în care a explicat, pe larg, presupusele fapte de care este acuzat în dosarul privind referendumul. „Dacă se analizează activitatea mea politică în cadrul unei campanii electorale, consider că este un dosar eminamente politic. Mi se pare un precedent extrem de periculos ca funcţionarea unor partide sau stabilirea unor obiective politice să fie considerate sau să poată fi interpretate ca nişte fapte penale”, a declarat Dragnea. Întrebat, la ieşirea din sediul DNA, în legătură cu neregulile găsite de anchetatori în cazul referendumului, referitoare la persoane decedate care apar pe liste că ar fi votat, Liviu Dragnea a spus că nu are cunoştinţă despre aceste situaţii. „Nu am de unde să ştiu ce morţi au înviat şi s-au dus să voteze. Eu în ziua referendumului am stat de dimineaţă până a doua zi dimineaţă în sediul de campanie. Am ieşit doar când am votat”, a precizat Dragnea.

IRONII Secretarul general al PSD a adăugat că, în contextul actual, ar trebui eliminat unul dintre obiectivele principale ale partidelor politice, respectiv acela de a-şi îndemna oamenii să-şi exercite dreptul la vot. „Poate ar fi bine să propun în PSD şi în USL să pierdem alegerile. Altfel, dacă ne propunem ca obiectiv să câştigăm alegerile din 9 decembrie, s-ar putea să fie considerat ca şi foloase necuvenite”, a mai arătat, ironic, Dragnea.