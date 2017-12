“Locuitorii Mangaliei îngheaţă în case din cauza luptelor politice”

RĂZBOI PE SPATELE CETĂŢENILOR Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, suspendat din funcţie pentru a doua oară de către prefect, susţine că locuitorii Mangaliei sunt păcăliţi. „În spatele deciziei celor de la Callatis Therm, de a sista furnizarea energiei termice, se află deputatul Zanfir Iorguş şi reprezentantul Guvernului în judeţul Constanţa. Disperaţi că vin alegerile şi că s-ar putea să piardă şi de data aceasta, ei au făcut presiuni pentru ca societatea de termoficare să nu ţină cont de oameni, să oprească apa caldă şi căldura, sperând că oamenii vor da vina pe mine! Cum puteam să iau eu această decizie în an preelectoral?! Ce fel de om poţi fi să-ţi faci calcule politice pe sănătatea bătrânilor şi a copiilor?!”, întreabă Tusac. El afirmă că cei din conducerea Callatis Therm SA nici nu mai răspund la telefoanele administraţiei publice locale. „Patronilor acestei companii pare să nu le pese că au încălcat grav contractul, criteriile de acordare a licenţei pentru astfel de obiect de activitate, normele guvernamentale etc. prin această decizie luată unilateral. Cine-i apără? Legea spune că sistarea căldurii poate fi făcută numai în cazul în care există o defecţiune în sistem şi numai după un anunţ prealabil, cu trei zile înainte. Pe de altă parte, societatea este obligată să asigure căldura şi rezerva de combustibil în orice condiţii. Sper ca această nedreptate care li se face locuitorilor Mangaliei să înceteze cât mai curând. E inuman să opreşti apa caldă şi căldura ca să câştigi o luptă politică. Eu personal îndemn orice asociaţie de locatari să dea în judecată firma Callatis Therm şi mă ofer să o sprijin punându-i la dispoziţie avocaţi pro-bono (gratuit). În contractele pe care Callatis Therm le are separat cu asociaţiile de locatari nu scrie nicăieri că firma are dreptul să oprească apa caldă şi căldura pe motiv că nu şi-a încasat subvenţiile de la stat, în condiţiile în care asociaţiile nu au datorii către ea. M-am aşteptat la orice, la stoparea tuturor proiectelor pe care Primăria le are în derulare, dar nu mi-a trecut nici măcar o fracţiune de secundă prin cap faptul că se va recurge la aşa ceva!” a mai declarat Tusac.

LĂSAŢI ÎN FRIG Cetăţenii municipiului Mangalia au descoperit, vineri, 18 noiembrie, că-şi vor petrece zilele de iarnă, poate şi sărbătorile, fără apă caldă şi căldură. Conducerea societăţii Callatis Therm SA a stopat furnizarea căldurii şi a apei calde către cetăţeni, pe motiv că Primăria Mangalia ar avea restanţe de peste 4.300.000 de lei, ceea ce reprezintă, de fapt, partea Guvernului la subvenţionarea gigacaloriei, din ultimii doi ani.

Şi în frig, şi fără energie electrică

După ce, vineri, locuitorii municipiului Mangalia au fost lăsaţi în frig - deşi temperatura din termometre abia dacă a depăşit zero grade - din „grija” Guvernului portocaliu care nu a alocat subvenţiile pentru gigacalorie în ultimii doi ani, ieri, sute de mangalioţi au căzut şi victime ale hoţilor. Potrivit reprezentanţilor biroului de presă al Enel, mai bine de trei sute de familii au rămas fără energie electrică după ce au fost furate mai multe cabluri care alimentau cu energie electrică o zonă a municipiului. Reprezentanţii Enel au declarat, aseară, că echipele plecate în teren, imediat ce au fost sesizate, vor face tot posibilul ca problema să fie rezolvată, însă nu garantează că locuitorii din Mangalia vor avea din nou curent electric în cel mai scurt timp, pentru că nu se ştie exact câte cabluri au fost furate şi nici pe ce suprafaţă. Aseară se ştia doar că, în urma unor lucrări, o importantă suprafaţă a fost decopertată, aşa că au rămas la suprafaţă şi cablurile Enel care i-au tentat pe hoţi.