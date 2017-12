Lumea e a ta! Minionii vor îndura stilul în care parchezi...

Ce ați spune dacă ați avea o urgență și ați fi proprietarul mașinii roșii sau al autovehiculului argintiu blocate în parcare de Volkswagenul bleumarin cu număr de Vaslui? Întrebăm pentru că am fost acuzați că folosim un limbaj mult prea dur la adresa șoferilor care parchează ca niște... neinițiați .

Probabil v-ați spune... "Nu-i nicio problemă. Poate că acel șofer care m-a blocat se grăbea. Poate nu stă decât 4 - 5, 10 sau 90 de minute. Asta este, timpul de calitate câștigat de un om care nu a găsit loc de parcare este mai important decât timpul pierdut de mine așteptându-l. Nu contează că eu, aseară, aflându-mă în aceeași situație, am hălăduit 30 de minute prin zonă până am găsit un loc decent de parcare, pentru a nu bloca pe alții. Eu, dacă mă grăbesc într-adevăr, pot să-mi las mașina în parcare și pot chema un taxi". Cam aceleași gânduri de bine vă trec prin cap atunci când "neinițiații" vă blochează în trafic pentru că au lăsat mașina pe avarii în mijlocul benzii a doua a bulevardului, în dreptul buticului cu plăcinte de brânză, deși aveau un loc de parcare 50 de metri în "aval", nu-i așa? Și noi gândim exact la fel ca dvs (sarcasm). Să ne fie rușine tuturor!

Dacă găsiți exemple similare de boi/vaci care parchează, remiteți-le la adresa office@telegrafonline.ro. Vă mulțumim atât pentru efortul făcut, dar și pentru orice informație suplimentară legată de copitatele care au parcat ca-n ogradă.

