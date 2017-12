Lumea se sfârșește de Sf. Valentin!

14 februarie 2016 este ziua în care ar trebui să asistăm la sfârșitul lumii. Nu o spunem noi. Ci un medium, care a prezis, în 1989, la cererea personajului lui Bill Murray din filmul „Ghostbusters 2“, că de Sf. Valentin, în 2016, vine sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem noi. Predicția are la fel de puține șanse să se transforme în realitate ca și progresele imaginate de Robert Zemeckis în a doua parte a filmului "Back to the Future", când Marty McFly călătorea în timp, din 1985 în 21 octombrie 2015, pentru a descoperi un viitor cu haine "smart", care se mulau singure pe formele persoanei care le îmbracă, hover-skateboard și holo-reclame.

https://www.youtube.com/watch?v=nYndBvhz8hU