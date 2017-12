Lupul își schimbă Codul Fiscal, dar năravul ba

TOATE-S VECHI... România are un nou Cod Fiscal, însă mentalitatea autorităților fiscale e la fel de veche și comunistă, spune consultantul Dan Schwartz de la RSM România - „Modalitatea de preluare a unor concepte a fost deficitară. Nu am scăpat de schimbarea frecventă de legislație. Pe lângă partea bună a Codului Fiscal, acesta cuprinde încă ambiguități și, ceea ce e mai rău, noi filosofii fiscale și noi cote de impozitare care, în loc să genereze creștere și relaxare fiscală, devin o frână în calea businessului românesc, din punct de vedere economic și birocratic. Nu cred că, în ultimii ani, am avut o birocrație mai mare, așa cum o avem azi. S-a trecut într-o zonă în care există un noian de informații care trebuie stocate pe sisteme informatice învechite, fapt care generează, în final, scandaluri și nervi“. Noul Cod Fiscal a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, iar cota generală de TVA a scăzut de la 24 la 20%, în timp ce pentru apă, atât potabilă, cât și de uz industrial și agricol, TVA este de 9%. De asemenea, impozitul pe dividende a fost stabilit la 5%, în scădere de la 16%. Pe de altă parte, s-a schimbat regimul de impozitare a microîntreprinderilor și au fost majorate impozitele pentru clădiri. Noua formulă a dus la creșteri notabile ale taxelor plătite de firmele mici, în special de cele care au sediul acasă la patroni.

CLASIC Un studiu UHY arată că, deşi încearcă să recupereze decalajele, politica fiscală a României nu oferă încă stimulente puternice investitorilor străini şi nici firmelor autohtone, care ar putea crea noi locuri de muncă - „Pe lângă taxele mai mari, în calcul mai intră hăţişul birocratic şi infrastructura proastă. De cele mai multe ori, desenarea sistemului de taxe depinde exclusiv de viziunea, dar mai ales de calitatea politicului“. Studiul subliniază că relaxarea fiscală s-a concentrat pe consum, prin reducerea TVA, care dă mai bine la votanți, în vreme ce taxarea muncii a rămas extrem de aspră (că tot vorbeam de lipsă de viziune) - „Am avut doar o reducere de CAS, cu cinci puncte procentuale, în urmă cu doi ani“.