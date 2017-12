Madonna se întreţine cu sport şi vin roşu

Cîntăreaţa americană, în vîrstă de 48 de ani, s-a prezentat în formă de zile mari la ceremonia de decernare a premiilor Oscar, deşi a încheiat de curînd un turneu mondial epuizant. Madonna a declarat că se menţine în formă maximă cu mult sport, yoga şi vin roşu.

Regimul de exerciţii fizice adoptat de Madonna ar face o tînără să pălească. Petrece şase dimineţi pe săptămînă făcînd fitness şi exerciţii cardiovasculare şi combină exerciţiile Pilates cu yoga. Duminica, Madonna obişnuieşte să călărească şi spune că nu cunoaşte noţiunea de "zi liberă". În ciuda acestui regim spartan, cîntăreaţa spune că are zile în care se simte grasă şi îşi face griji pentru greutatea ei corporală.

Madonna a recunoscut că are un singur viciu: vinul fin. "Am mers la cîteva degustări de vin şi am făcut un curs scurt despre această băutură", a spus starul. "Am o slăbiciune pentru vinul roşu, îmi place Bordeaux", a adăugat vedeta. Starul, mamă a trei copii, Lourdes de 10 ani, Rocco de şase ani şi David, de 17 luni, spune că cedează nervos dacă este nevoită să amestece munca şi familia. "Sînt foarte stresată dacă am multe proiecte în acelaşi timp şi mă simt copleşită dacă încerc să rezolv mai multe proiecte profesionale şi să stau cu familia. Ţip mult. Cîteodată mă descurc, cîteodată nu", a spus starul.