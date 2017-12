Mâine, CVM Tomis va juca al treilea meci în cinci zile!

Miercuri seară, în etapa a 19-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanța a câștigat cu scorul de 3:2 (25:10, 18:25, 25:15, 18:25, 15:5) pe terenul Unirii Dej, reușind a 18-a victorie în tot atâtea meciuri disputate în acest campionat și a doua obținută săptămâna aceasta. Liderul clasamentului va juca mâine, tot în deplasare, a treia partidă în cinci zile, după ce luni a învins la Piatra Neamț, cu 3:0! În etapa a 20-a, Tomis o va întâlni pe Steaua București, ultima clasată, de la ora 15.00, în Sala „Regimentului de Gardă” din Capitală. De altfel, până la sfârșitul sezonului regulat, voleibaliștii constănțeni vor juca tot de două ori pe săptămână! Mai sunt două runde până la play-off, etape în care CVM Tomis va evolua sâmbăta, cu SCM U. Craiova (etapa a 21-a, 7 martie, pe teren propriu) și Dinamo București (etapa a 22-a, 14 martie, în deplasare). În săptămânile respective, miercurea, campionii vor susține două restanțe: una în Cupa României, cu Arcada Galați (manșa retur din sferturi de finală, 4 martie, în deplasare), iar cealaltă în campionat, cu CSVM Zalău (etapa a 17-a, 11 martie, pe teren propriu). Primele jocuri din play-off sunt programate la 21 martie!

MULTĂ INCONSTANȚĂ ÎN EVOLUȚIA DE LA DEJ

După cum se poate constata și din evoluția scorului din meciul de la Dej, cele două formații și-au împărțit perioadele de dominare, câștigând alternativ câte un set până la final! O inconstanță în joc pe care antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, a pus-o pe seama lipsei de concentrare, cauzată de oboseala acumulată în ultima vreme de componenții lotului. „A fost un meci cam ciudat, în care noi ne-am câștigat cu mare lejeritate seturile, dar le-am și pierdut la mare diferență de scor. Nu pot să-mi explic aceste mari diferențe în joc, de la set la set. Este adevărat că nu am avut constanță în joc: am alternat perioadele în care ne-a ieșit totul cu perioade în care nu am jucat nimic. Cred că nu ne aflăm în cea mai bună formă sportivă, pentru că de la întoarcerea din Rusia nu prea am făcut antrenamente, am fost mai mult pe drum. Practic nu avem timp de pregătire, ci doar pentru recuperare și pentru deplasări dintr-un oraș în altul. Important este însă că am câștigat. Este o victorie prețioasă, într-o sală în care nu multe echipe reușesc să ia puncte. Se știe că la Dej se câștigă greu, iar Unirea și-a revenit după o perioadă mai slabă. Noi nu prea avem tonus fizic, așa că victoria are importanța sa, ținând cont de condițiile în care a fost obținută”, a spus și centrul Andrei Spînu. „Ar trebui să fiu nedrept să spun că nu mă mulțumește acest rezultat. Mă mulțumește, pentru că am întâlnit o echipă foarte puternică, o echipă cu jucători cu mare experiență. Noi am avut un joc fluctuant, din păcate. Dacă reușeam să ținem ritmul pe care le-am avut în seturile 2 și 4, cred că altul ar fi fost scorul final. Am avut destul de multe greșeli neforțate, iar echipa din Constanța numai atât așteaptă ca să profite”, a declarat antrenorul gazdelor, Victor Lazăr.

Au evoluat - Unirea (antrenori Victor Lazăr și Tiberiu Szilagyi): Dascălu 1p - Ilic 11p, Mirosavljevic 8p (3 blocaje), Coasă 5p, Didorciuc 12p, Dincă 6p și Kantor - libero (a mai jucat: Imhoff 8p); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 4p - Petkov 13p, Stancu 8p, Spînu 17p (3 blocaje), Janic 19p, Adi Aciobăniței 2p și Rosic - libero (au mai jucat: D. Pavel 5p, Laza 1p, Vologa, Tănăsescu și Stoian 3p - 3 ași!).

În ultimul meci din etapa a 19-a, disputat miercuri seară, CSM Bucureşti a pierdut pe teren propriu, scor 2:3 (17:25, 25:17, 24:26, 25:22, 7:15), confruntarea cu Dinamo Bucureşti.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 50p/18j (setaveraj 54:12); 2. CSVM Zalău 47p/18j (50:14); 3. Dinamo Bucureşti 36p (44:31); 4. SCM U. Craiova 33p (45:35); 5. Arcada Galaţi 31p (41:38); 6. CSM Bucureşti 28p (40:37); 7. Unirea Dej 27p (34:39); 8. Explorări Baia Mare 25p (34:43); 9. Banatul Caransebeș 18p (28:46); 10. Phoenix Șimleu 17p (27:47); 11. VCM Piatra Neamţ 16p (25:48); 12. Steaua Bucureşti 11p (21:53).