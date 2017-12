Mamaia, preferata turiştilor

Secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducan, estimează că în acest sezon estival vor ajunge pe litoral 950.000 turişti, faţă de 650.000 turişti, cîţi s-au înregistrat în 2006. "Anul 2007 este cel mai bun de pînă acum, locurile de cazare pentru litoral fiind vîndute deja prin agenţii. În topul vînzărilor conduce staţiunea Mamaia, urmată de Eforie şi Neptun. Este adevărat însă că sînt hotelieri care au văzut ce succes are turismul de week-end şi au păstrat locuri pe care nu le-au vîndut agenţiilor de turism. Dar diferenţele de preţ între agenţii şi recepţie sînt foarte mari, ajungînd la pînă la 40%. De exemplu, dacă la recepţie se cumpără un loc de cazare cu 130 lei de persoană pe noapte, prin agenţie se vinde un sejur de cinci nopţi cu 500 lei", a declarat Dragoş Răducan. După 15 iulie, se va intra în vîrful de sezon pe litoral, fiind preconizate noi majorări de tarife, în medie cu zece la sută. "Faţă de începutul sezonului, tarifele vor fi mai mari cu 50%, dar creşterea s-a făcut treptat", apreciază secretarul general al FPTR. Reprezentanţii patronatelor consideră că evoluţia spectaculoasă a turismului de pe litoral din acest an se datorează vremii foarte prielnice pentru o vacanţă la mare, creşterii economice, îmbunătăţirii serviciilor şi faptului că tarifele nu au fost mărite decît cu 5% faţă de anul trecut. În plus, programele speciale iniţiate de patronate în extrasezon au influenţat pozitiv mersul turismului de pe litoral. Secretarul general al FPTR, Dragoş Răducan, este de părere că s-a produs o saturare a pieţelor externe şi acum este momentul ca românii să redescopere destinaţiile interne.