Managerul Spitalului Județean Constanța, reținut pentru luare de mită!

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanţa, dr. Dănuț Căpățînă, a fost reținut miercuri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Structura Centrală, sub acuzația de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 – 2015, între SCJU Constanța, reprezentat de dr. Căpățînă, și o societate comercială s-au încheiat un acord cadru și mai multe contracte pentru prestarea serviciilor IT, mai exact “oferirea suportului informatic pentru managementul activității (licențe de aplicații și diferite programe), disponibilitate volum de calcul și stocare date, asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate privind implementarea sistemelor, mentenanță, configurarea și adaptarea în funcție de nevoile specifice ale spitalului și instruirea utilizatorilor”, potrivit unui comunicat de presă remis miercuri de DNA. Procurorii spun că valoarea totală a serviciilor ce urmau să fie prestate se ridica la suma totală de 556.800 euro (fără TVA) - aproximativ 139.200 euro (fără TVA) pe an.

Procurorii susțin că “pentru „buna derulare” a contractelor și pentru a nu exista întârzieri la plata facturilor pentru serviciile prestate, “inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins și primit, lunar, cu titlu de mită, de la reprezentanții firmei respective (denunțători în cauză) inițial suma 2.300 euro, majorată ulterior la 2.900 euro”, potrivit documentului citat. Anchetatorii arată că banii ar fi ajuns la managerul SCJU Constanța în baza unor contracte de consultanță încheiate de firma respectivă cu două companii offshore, ce aparțineau managerului unității medicale și că, în realitate, societatea nu ar fi beneficiat niciodată de astfel de servicii. “Astfel, în perioada 2012 - august 2015, inculpatul Căpățînă Dănuț a primit în modalitatea de mai sus suma totală de 77.412 euro la care se mai adaugă 8.000 euro primiți cash”, spun procurorii DNA.

Procurorii DNA mai susțin că, în luna aprilie a acestui an, societatea comercială respectivă se afla în negocieri cu SCJU Constanța pentru încheierea unui nou contract. “Cu ocazia unei întâlniri, inculpatul Căpățînă Dănuț i-a amintit unuia dintre denunțători faptul că mai are de achitat o “datorie” de 50.000 euro. După ce au căzut de acord cu privire la suma și modalitatea de remitere, respectiv 25.000-30.000 de euro, plătibilă cash și în rate, inculpatul a pretins pentru derularea viitorului contract 10% din valoarea facturilor emise, respectiv suma de 1.300 euro/ lună, față de procentul de 15% pretins anterior”, se precizează în comunicatul dat publicității de DNA.

Procurorii spun că, miercuri, dr. Dănuț Căpățînă a fost prins în flagrant, după ce a primit de la denunțător o tranșă din „datoria” pretinsă, respectiv 10.000 euro. Acțiunea a avut loc în București. Managerul SCJU Constanța va fi dus joi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă de 30 de zile. Tot miercuri, anchetatorii au descins la biroul din SCJU Constanța al managerului, de unde au ridicat mai multe documente și înscrisuri.

Pentru că SCJU Constanța se află în subordinea Consiliului Județean Constanța (CJC), din punct de vedere administrativ, vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a declarat, pentru ”Telegraf”, că cel mai probabil joi, 19 mai, se va întruni Consiliul de Administrație al unității sanitare. ”În cadrul ședinței se va hotărî dacă va fi sau nu suspendat dr. Dănuț Căpățînă. Oricum va fi, spitalul va funcționa și fără dr. Căpățînă. Eu nu am ce să comentez, deocamdată. Am aflat din presă ce s-a întâmplat”. Dănuț Căpățînă ocupă din anul 2009 funcția de manager al SCJU Constanța.