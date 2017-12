Mărci poștale noi dedicate obiceiurilor tradiționale de sfârșit de an

Romfilatelia prezintă, în cadrul noii emisiuni „Obiceiuri de Anul Nou”, patru mărci poştale ce redau o parte din tradiţiile sfârşitului de an, esenţe ale tezaurului spiritual românesc. Emisiunea este disponibilă începând de miercuri, în toate magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și pe romfilatelia.ro/store/, și se alătură proiectelor filatelice de promovare a bogăției, frumuseții și particularității culturii și civilizației populare românești. Pe timbrul cu valoarea nominală de 2,20 lei este reprezentat Plugușorul, un obicei practicat de români încă din cele mai vechi timpuri, de sărbătoarea Anului Nou. Această datină agrară, având la origine o incantație magică, un ritual sacru de manifestare a dorinţelor pentru recolte bogate, are ca subiect munca depusă pentru obţinerea pâinii și are un caracter simbolic. Mersul cu Buhaiul, prezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei, este o datină păstrată de sute de ani în satele româneşti, practicată în ajunul Anului Nou, între asfinţit şi miezul nopţii. Un alt obicei arhaic care se petrece în Seara Anului Nou este Jocul Ursului, care este reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 8 lei. Despre Jocul Ursului se spune că este aducător de fertilitate, iar sunetele fluierului, ale tobelor şi ale tălăngilor vor avea ca rezultat scoaterea căldurii din pământ, făcând solul mai productiv. Jocul Caprei, regăsit pe timbrul cu valoarea nominală de 15 lei, este un obicei străvechi. Potrivit tradiţiilor româneşti, mersul cu Capra, cât şi primirea urătorilor în fiecare casă de creştini aduc noroc şi belşug în gospodărie, fiind totodată un obicei important şi pentru agricultorii care considerau jocul Caprei o chemare a forţei divine pentru atragerea roadelor bogate. Emisiunea este completată de un set de două plicuri prima zi, ce prezintă un alt obicei de Anul Nou, Umblatul cu Sorcova. Este un obicei practicat mai cu seamă de copii, o incantație magică, în care sorcova ţine loc de baghetă fermecată, prin care se transmit sănătate şi tinereţe celui colindat.