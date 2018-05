Meci la oră de Liga Campionilor la Ovidiu

Vineri seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui partida dintre formațiile FC Viitorul și CSM Poli Iași, din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal. Ultima reprezentație a jucătorilor pregătiți de Gheorghe Hagi în fața propriilor suporteri va fi una în care campioana en titre își dorește victoria, pentru a mai păstra șanse la ocuparea poziției a treia la finalul acestui sezon.

Întâlnirea va fi una specială pentru Cristian Ganea, care va susține ultimul joc pe teren propriu în tricoul Viitorului, din sezonul viitor urmând să joace pentru echipa spaniolă Athletic Bilbao, unde îi va înfrunta pe Messi și Cristiano Ronaldo. „Am puține emoții. Am muncit trei ani de zile la acest club. Am plecat de jos și acum pot face un pas enorm în cariera mea. Va fi un meci greu și trebuie să obținem cele trei puncte și Astra să piardă. În primul tând echipa să câștige și poate voi și marca. A fost un telefon de la Viitorul și mi-a schimbat viața. Datorită clubului și colegilor am ajuns să semnez cu o echipă din Spania și datorită lui Gheorghe Hagi. Pentru mine e ca un tată și îl respect foarte mult. Am șansa și sper să joc împotriva celor doi mari fotbaliști, Messi și Cristiano Ronaldo”, a spus Cristi Ganea.

Portarul Alexandru Buzbuchi se gândește și el la victorie în meciul de vineri: „Având în vedere ultimul rezultat al ieșenilor ne așteaptă un meci dificil. Noi o să dăm totul pe teren ca să îi învingem. Obiectul nostru este obținerea celor șase puncte în ultimele două meciuri și vom vedea la final”.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, vrea ca în partida de vineri seară evoluția elevilor săi să fie una cât mai bună, iar un fotbal de calitate să aducă și cele trei puncte în contul formației constănțene: „Este ultimul meci acasă. Sper să facem un meci bun, frumos, iar publicul să se bucure de fotbal. Vrem să câștigăm, să facem un meci bun, să atacăm. Cu siguranță, va fi un meci deschis”.

Celelalte întâlniri din etapa a 8-a a play-off-ului - duminică, ora 21.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj; luni, ora 20.45: CS U. Craiova - FCSB.

Clasament play-off: 1. CFR 44p (golaveraj: 9-6), 2. FCSB 43p (12-6), 3. CS U. Craiova 35p (8-8), 4. Astra 33p (9-8), 5. FC VIITORUL 32p (12-10), 6. CSM Poli 24p (4-16).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Programul meciurilor din play-out - vineri, ora 17.00: ACS Poli Timișoara - Juventus București; sâmbătă, ora 13.00: FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21.30: Dinamo București - FC Botoșani; duminică, ora 13.00: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaș.

Clasament play-out: 7. Dinamo 38p (16-9), 8. Botoșani 32p (8-5), 9. Voluntari 24p (10-12), 10. Sepsi 23p (13-10), 11. Chiajna 22p (7-9), 12. Mediaș 21p (13-12), 13. Timișoara 19p (6-10), 14. Juventus 16p (5-11).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.