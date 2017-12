Meci simplu pentru CVM Tomis

16:21:25 / 15 Februarie 2014

Daca puteti crede

Pentru cateva puncte in setul 2, au fost in teren sase jucatori romani: Stoian, Pavel, Laza, Stancu, Aciobanitei, Tanasescu. In rest, chiar cu rezervele Constanta a fost net superioara. O impresie buna mi-a lasat Aciobanitei. Bravo!