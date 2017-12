„Melci, Scoici, Raci, Craci”, pentru fanii lui Mărgineanu

Apariţia pe piaţă a unui nou album sub semnătura lui Mihai Mărgineanu, intitulat „Pe sub norii de hîrtie”, va fi marcată de un concert care va avea loc la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 19 noiembrie. Scena va fi încălzită, în deschidere, de trupa de percuţie braziliană Timba. Spectacolul va începe la ora 19.30, iar biletele pentru acest eveniment vor fi puse în vînzare din data de 19 octombrie, la preţuri cuprinse între 30 şi 150 lei.

Mihai Mărgineanu a lansat, deja, şi un prim single de pe albumul „Pe sub norii de hîrtie”, care se numeşte „Melci, Scoici, Raci, Craci”. Solistul s-a lansat pe scena muzicală românească la vîrsta de 37 ani, iar piesele care l-au adus în atenţia publicului sînt „Gore din Chitila” şi „Mă iubeşte femeile”. „Nu am vrut să scot un album pe piaţă, am vrut un disc pentru mine, prietenii mei şi petrecerile noastre”, a declarat cîntăreţul referitor la apariţia primului său album, „Gore din Chitila”. În ceea ce priveşte apariţia materialului „Şi îngerii beau vin”, artistul mărturiseşte că a căutat să capteze o anume stare de spirit.