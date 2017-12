Metoda „Accidentul“ lovește din nou. Înșelăciune de 10.000 de lei

Sutele de cazuri mediatizate în ultimii ani, campaniile de informare și apelurile polițiștilor la prudență nu reușesc, din păcate, să stopeze avalanșa cazurilor de persoane înșelate prin metoda "Accidentul". Deși autoritățile au atras atenția cetățenilor, în nenumărate rânduri, să nu cadă în plasa escrocilor care inventează povești lacrimogene pentru a câștiga importante sume de bani într-un mod foarte facil, iată că oamenii nu țin cont de recomandările polițiștilor și devin victimele infractorilor. Statisticile arată că, anul trecut, nu mai puțin de 100 de persoane din județul Constanța au depus plângeri la Poliție, după ce au fost jecmănite de indivizii lipsiți de scrupule care pun în scenă astfel de escrocherii. Oamenii legii spun că suspecții au demonstrat în cele mai recente cazuri că și-au îmbunătățit metodele, aceștia având mai multe informații despre păgubiții care le-au intrat în vizor, semn că s-au documentat înainte de a acționa. Cel mai recent caz de la Constanța este al unor pensionari care au fost păcăliți cu suma de 10.000 de lei. Potrivit deja arhicunoscutului scenariu, aceștia au fost contactați telefonic de un individ, care le-a spus că este fiul lor și că a provocat un accident rutier soldat cu victime. „Acea persoană, despre care am crezut că e băiatul nostru, ne-a spus că a dat cu mașina peste cineva. S-a dovedit că nu era el", a povestit Constantin Rădoi, păgubitul.

SE DAU DREPT POLIȚIȘTI Ulterior, la telefon a intervenit un alt bărbat, care le-a spus oamenilor că este polițist și că fiul lor are nevoie de bani pentru ca persoana rănită să își retragă plângerea. Al doilea interlocutor le-a mai zis că o persoană va veni la domiciliul lor pentru a ridica banii, după care a făcut tot posibilul pentru a-i ține la telefon, în așa fel încât aceștia să nu-și poată suna fiul. „După aproximativ 30 de minute, la locuinţa reclamanților s-a prezentat un tânăr, căruia bărbatul i-a înmânat suma de 10.000 lei, într-un plic“, au spus reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța. După două zile, cei doi constănțeni au luat legătura cu fiul lor și așa au aflat că au fost păcăliți. Pensionarii au depus o plângere la Poliție și le-au dat oamenilor legii semnalmentele celui care a apărut pentru a lua cei 10.000 de lei. Polițiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să nu dea bani unor persoane necunoscute și să verifice temeinic orice informație de acest gen, primită telefonic. „În niciun caz polițiștii nu vor solicita sume de bani și nici nu vor fi intermediari în astfel de situații. Precizăm că în cazul unui accident rutier cu victime se deschide în primă fază un dosar de cercetare penală, urmând a se face propunerile legale prin unitatea de Parchet competentă“, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

SALVATĂ ÎN ULTIMUL MOMENT În cursul zilei de sâmbătă, o altă constănțeancă a fost la un pas să cadă în plasa escrocilor. Femeia a fost sunată pe telefonul fix și, în timp ce individul de la celălalt capăt al firului încerca să o îmbrobodească, convorbirea s-a întrerupt. „Aveam mobilul lângă mine și l-am sunat imediat pe fiul meu. Mi-a răspuns și mi-a spus că vine spre casă și atunci am realizat că totul este o înșelătorie. Ulterior, cel care s-a recomandat a fi polițist de la Rutieră a sunat iar și mi-a spus că băiatul meu a lovit doi minori pe o trecere de pietoni. Pentru că eram mai relaxată, știind că ceea ce îmi spune el nu este adevărat, am început să îi pun întrebări cu privire la accident, iar el s-a bâlbâit. Nu am mai rezistat și i-am spus că știu că este o escrocherie, iar el mi-a închis. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit în momentul în care mi-a spus că fiul meu a provocat un accident. Am încremenit și nu mai știam de mine. Cert este că avea informații suplimentare și că s-a documentat înainte de a suna“, a declarat Elena Pătraș.