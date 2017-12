Mihai Mărgineanu a filmat la Vama Veche

Vara aceasta, Mihai Mărgineanu a susţinut numeroase concerte pe litoral, dar a şi lucrat intens la realizarea noului său videoclip, intitulat „Melci, Scoici, Raci, Craci”. Materialul a fost postat pe internet, zilele trecute şi se bucură, deja, pe Youtube, de comentarii pozitive din partea celor care l-au vizionat. Pentru filmări, Mărgineanu a ales o locaţie specială, Vama Veche, clipul avînd regia semnată de Dragoş Buliga.

Mihai Mărgineanu a debutat în muzică la vîrsta de 37 de ani şi, deşi cam tîrzie, lansarea sa în viaţa artistică românească s-a făcut cu brio. Interpretul a cunoscut succesul rapid, mai ales sub numele de scenă „împrumutat” de la una dintre piesele sale de rezistenţă, „Gore din Chitila”. Despre Mărgineanu nu se poate spune că are un stil muzical definit, el preferînd „cîntecele vechi româneşti”, din care nu are de gînd să trăiască, întrucît muzica este pentru el doar un hobby. Artistul şi-a cîştigat o mulţime de fani prin piesele deja celebre cum ar fi: „Ce mult te-am iubit Paraschivo”, „Mă iubeşte femeile”, „Gore din Chitila”. Artistul a lansat albumele „Gore din Chitila”, „Şi îngeri beau vin” şi „Sobiţa din odaie”, pe care se regăseşte o singură piesă.