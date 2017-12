Milioane de voturi, în mâinile a 9 judecători

DATE Judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR) ar putea da astăzi un verdict în ceea ce priveşte validarea sau invalidarea referendumului de demitere a preşedintelui suspendat, Traian Băsescu. Guvernul a furnizat ieri datele pe care judecătorii CCR le-au solicitat pe 2 august, când au decis amânarea deciziei, având în vedere că au primit mai multe date contradictorii. În aceste condiţii, Guvernul, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), a solicitat primarilor actualizarea listelor electorale. Potrivit datelor centralizate de MAI, care au fost deja trimise către CCR, 34.654 de persoane urmează a fi radiate de primari din listele electorale permanente utilizate la referendum, iar alţi 512.379 de români au actele de identitate expirate şi nu le-au reînnoit până în ziua votului. De la Ministerul Afacerilor Externe Guvernul a aflat că 3.052.397 de români sunt în străinătate. “Nu am transmis CCR liste electorale pentru că nu sunt la Guvern, ci au fost luate de Parchet. Noi am trimis datele pe care CCR le-a solicitat\", a declarat premierul Victor Ponta. Premierul a mai spus că, din datele primite din 17 ţări, reiese că acolo sunt 1.101.809 cetăţeni români majori, însă datele primite din alte state nu precizează câţi sunt majori şi câţi sunt minori. Ponta a mai spus că “s-a constatat că 26.066 de persoane decedate se aflau pe aceste liste”, “151 persoane care şi-au pierdut cetăţenia” şi ”3.414 sunt persoane fără drept de vot care şi-au pierdut drepturile electorale în baza reglementărilor legale în vigoare”, însă erau trecute în listele electorale permanente. Printre cei care se aflau nelegal pe listele electorale mai erau “199 persoane bolnave psihic care şi-au pierdut drepturile electorale” şi “349 persoane cu corecţii ale CNP-ului produse de operare eronată, rectificare cifră aferentă sexului sau datei naşterii la oficiile de stare civilă”. Şi dacă ne gândim că, în 2009, Guvernul Boc a adoptat o ordonanţă prin care românii aflaţi în străinătate au fost scoşi din listele electorale permanente, la un calcul simplu, ţinând cont şi de numărul de persoane propuse de Guvern spre a fi scoase din liste ajungem la concluzia că cvorumul de 50% plus 1, pentru demiterea lui Băsescu, a fost îndeplinit.

STRATEGIA: FRAUDA Lui Băsescu şi pedeliştilor nu le-a picat bine decizia CCR şi au adoptat strategia plângerilor penale, a asmuţirii procurorilor asupra oamenilor care au votat, şi nu în ultimul rând, a repetatului de acuzaţii de fraudă înainte să se producă. În campania de dinaintea referendumului, pedeliştii urlau cât îi ţineau plămânii că USL va frauda referendumul, deşi acesta nu avusese încă loc. După 29 iulie, sau mai bine zis după 2 august, când CCR a amânat luarea unei decizii, pedeliştii au continuat cu acuze, spunând că Guvernul va frauda datele ce urmau a fi trimise către CCR, şi chiar au pregătit plângeri penale împotriva lui Ponta, a ministrului MAI, Mircea Duşa şi a lui Radu Stroe. Ceea ce au uitat, sau poate că nu au ştiut pedeliştii este faptul că Guvernul, prin cei doi miniştri nu a făcut decât să centralizeze datele furnizate de fiecare primar din România, pentru ca apoi să le transmită mai departe către CCR. Nu mică ne-ar fi mirarea să vedem anumiţi pedelişti care să acuze fraudarea viitoarelor naşteri înainte ca “ţintele” plângerilor să rămână însărcinate.

DECIZIA Acum că toate datele au ajuns la Curte, nu ne mai rămâne decât să aşteptăm decizia CCR şi să vedem dacă datele pe care le-au solicitat vor fi luate în seamă de către judecători. “Sunt cifre bazate strict pe documente, exact cum ne-a cerut Curtea. Noi am pus la dispoziţie cifre bazate pe documente din intern şi pe cele venite din afară. În rest, Curtea va decide”, a declarat ministrul delegat pentru Administraţie, Radu Stroe. În afară de validarea sau invalidarea referendumului, ar putea exista şi o a treia variantă: valabilitatea referendumului, probabil poate cea mai la îndemână soluţie pe care o pot lua judecătorii. Ce se întâmplă dacă judecătorii vor spune că referendumul nu este valabil? Nimeni nu ştie. Cert este că votul celor aproximativ 7,5 milioane de români care au spus “DA” demiterii lui Traian Băsescu este în mâna celor nouă judecători ai CCR, decizia, oricare ar fi ea, urmând a fi luată cu 6 voturi pentru şi 3 împotrivă. Şi dacă ne gândim la declaraţia preşedintelui CCR, Augustin Zegrean, „Asta e măreţia dreptului, toate legile lasă loc de interpretări”, realizăm că astăzi oricare dintre decizii este la fel de fiabilă.

Mii de plângeri penale împotriva liderilor PDL centrali şi locali

USL a pregătit o contraofensivă la demersurile cu plângeri penale ale pedeliştilor. Premierul Victor Ponta a declarat ieri că decizia politică a USL este de a depune, prin organizaţiile sale judeţene, plângeri penale împotriva liderilor PDL centrali şi locali care au încălcat Legea referendumului, împiedicând “prin orice mijloace” participarea cetăţenilor la vot. “Vor fi mii de asemenea plângeri împotriva liderilor PDL centrali şi locali. USL are obligaţia de a-i proteja pe cetăţenii români care au votat la referendum împotriva abuzurilor care se comit, pornite de la preşedintele suspendat, Traian Băsescu, şi puse în practică de către instituţiile de represiune care vor prin acest mod să schimbe rezultatul votului la referendum”, a declarat Victor Ponta. El a continuat spunând că doreşte să vadă dacă există imparţialitate. “Altfel, se creează impresia clară că acei procurori nu fac altceva decât să aplice o decizie politică a lui Traian Băsescu şi investighează şi intimidează oamenii ca să nu mai voteze în alegerile parlamentare din noiembrie. primul care a comis infracţiunea de a-i împiedica pe români să se prezinte la vot este preşedintele suspendat, Traian Băsescu”, a spus Ponta.