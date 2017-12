Ministerul Sănătăţii semnează cu Sanitas un acord de colaborare

Ministerul Sănătăţii şi Federaţia Sanitas au ajuns la un acord de colaborare în urma căruia protestele sindicaliştilor vor fi suspendate. Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu a avut o întâlnire, astăzi, cu reprezentanţii Biroului Executiv al Federaţiei Sanitas. Bănicioiu a salutat înţelegerea pe care reprezentanţii federaţiei sindicale au încheiat-o cu Ministerul Finanţelor Publice, pentru creşterea salariilor angajaţilor de specialitate medico-sanitară din sistemul public de sănătate şi ale asistenţilor sociali, situate sub plafonul de 1.500 de lei. "Vom continua colaborarea cu reprezentanţii sindicatelor şi pe celelalte domenii de interes din sistem. După creşterea etapizată a veniturilor, am găsit împreună soluţii pentru alte două solicitări importante din sistem, deblocarea posturilor şi creşterea veniturilor medicilor şi personalului medical", a declarat ministrul Bănicioiu. Ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, a anunţat, vineri, că a ajuns la un acord cu reprezentanţii Sanitas pentru creşterea cu 10%, în două etape, a salariilor angajaţilor din sistemul public de sănătate şi ale asistenţilor sociali situate sub plafonul de 1.500 de lei. Această majorare se va face în două etape, după cum urmează: în prima etapă, începând cu 1 decembrie 2014, se va acorda o majorare salarială de 5%, iar în a doua etapă, începând cu 1 martie 2015, se va aplica o nouă majorare salarială, cu încă 5%.