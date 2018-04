Ministrul Apelor și Pădurilor a luat plajele la verificat. Vezi ce a găsit!

În febra vizitelor de lucru prilejuite de pregătirile pentru minivacanța de 1 Mai, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a luat la puricat plajele. Acesta a început controalele dis-de-dimineață, joi, 26 aprilie, de la Vama Veche până în Mamaia. Din păcate, problemele nu au lipsit, cel puțin în Vama Veche, unde ministrul a identificat mici probleme pe două sectoare de plajă. „Au fost două sectoare unde trebuiau niște remedieri. Operatorii plajelor respective nu au finalizat amenajarea. Am dispus ca până la 18.00 (joi, n.r.) să fie totul în regulă, dacă nu, operatorii vor primi avertisment, iar mâine (vineri, n. r.) la prânz, dacă nu vor finaliza ceea ce am stabilit împreună, vor primi amendă. La sfârșitul verificărilor vom face un proces verbal, în care vom scrie toate lucrurile care trebuie rezolvate până mâine la prânz, astfel încât turiștii care vor petrece acest miniconcediu la malul Mării Negre să aibă o plajă cât mai curată, cât mai primitoare. Noi avem câteva utilaje care vor ajuta în afânarea nisipului, astfel încât să fie o plajă care să poată să primească turiștii în condiții decente. Așa cum am discutat cu cei care erau deja veniți în Vama Veche și aici, mulțumirea pe care o am este că oamenii au văzut că, într-adevăr, există o preocupare, pentru ca aceste plaje să îi primească în condiții decente, însemnând să nu găsească soici, deșeuri, resturi care s-au adunat de-a lungul lunilor de iarnă și primăvară. Din ceea ce am văzut, în linii mari, lucrurile se prezintă în condiții decente și am să monitorizez personal”, a declarat ministrul Ioan Deneș.

La rândul său, directorul ABADL, Hristu Uzun, a amintit despre proiectul de lărgire a plajelor și reducere a eroziunii costiere. „Este un proiect amplu, cu diguri de protecție în larg, diguri de contur și lucrări de înnisipare. Cele mai mari sectoaree sunt Eforie Nord - Eforie Sud, Mamaia, lotul de la Cazino, care cuprinde un dig de 800 de metri și reamenajarea unui parapet care va fi și protecție pentru Cazinoul din Constanța. Un lot important este și Agigea. Avem, de asemenea, loturile hidrotehnice din zona stăvilarelor Edighiol și Periboina, care trebuie reabilitate pentru a asigura descărcarea lacului Razim - Sinoe în Marea Neagră”, a spus Uzun.