Ministrul Justiției și-a dat demisia

Considerat principalul vinovat pentru lipsa de transparență în explicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 13 privind modificarea Codurilor Penale și care a generat numeroase proteste, ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a demisionat, joi, din funcţie. „De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Așa cum ați văzut, toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse au fost în dezbatere publică organizată de minister și acum în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia“, a explicat Florin Iordache într-o intervenție scurtă de la Palatul Victoria. Potrivit surselor din politică, locul lui Iordache ar urma să fie ocupat, temporar, de unul dintre miniștrii din Cabinetul Cioloș. În același timp, președintele PSD, Liviu Dragnea, caută un nou șef în fruntea Ministerului Justiției. „Cred că este nevoie de o discuție mult mai elaborată pe ceea ce înseamnă sistemul de justiție, dar în ceea ce privește persoana să lăsăm totuși premierul să facă anunțul. În ceea ce privește remanieri sau numiri pe locuri vacante, inițiativa trebuie să fie a premierului. Sigur, trebuie să aibă și susținerea noastră”, a spus Liviu Dragnea. La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a spus că nu exclude posibilitatea ca Ministerul Justiţiei să fie condus de un independent din sistem.