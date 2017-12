Mircea Băsescu, patru ani de detenție! Ar putea ieși în circa șase luni!

Mircea Băsescu a fost condamnat joi, de magistrații Curții de Apel Constanța, la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzat că a luat bani de la familia lui Bercea Mondial pentru a-l scoate pe acesta din închisoare. La puțin timp după aflarea sentinței, fratele fostului președinte a mers la IPJ Constanța, unde s-a predat. El a fost ulterior escortat la Penitenciarul Poarta Albă. Având în vedere vârsta lui Mircea Băsescu și perioada petrecută în arest (preventiv sau la domiciliu), acesta ar putea ieși din spatele gratiilor în aproximativ șase luni.

Dosarul în care Mircea Băsescu, fratele fostului președinte, a fost judecat pentru trafic de influență, sub acuzația că a primit bani de la familia lui Bercea Mondial ca să intervină pentru eliberarea acestuia din pușcărie, a ajuns la final. Magistrații Curții de Apel Constanța l-au condamnat joi pe Mircea Băsescu la patru ani de închisoare cu executare, după ce miercuri amânaseră pronunțarea. În aceeași speță, Marian Căpățână, fostul șef al organizației PDL Drăgănești-Olt, cel considerat intermediarul mitei plătite de clanul Anghel, a primit o pedeapsă de trei ani de detenție. În plus, instanța a hotărât confiscarea specială a sumei de 265.000 de euro (echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României) de la Marian Căpățână, și nu în solidar, de la cei doi inculpați, așa cum decisese Tribunalul Constanța în luna ianuarie. Ca urmare, sechestrul instituit de Direcția Națională Anticorupție (DNA) asupra bunurilor lui Mircea Băsescu a fost ridicat. Decizia magistraților este definitivă.

"SENTINȚĂ NEDREAPTĂ"

Imediat după ce a aflat sentința Curții de Apel, Mircea Băsescu a declarat, într-o intervenție telefonică la postul România TV, că este nemulțumit. "Cum să mi se pară sentința? Nedreaptă, desigur",a afirmat acesta. El a mai spus că a discutat cu Traian Băsescu după aflarea deciziei magistraților. De altfel, fostul președinte a scris pe Facebook că nu va comenta hotărârea luată joi de instanță. "În privinţa condamnării fratelui meu nu am de făcut nici un comentariu, fiind o hotărâre definitivă a instanţei, indiferent ce cred eu. Este o hotărâre definitivă prin care a fost condamnat la patru ani de închisoare, dar măcar Curtea de Apel Constanţa nu a mai reţinut obligaţii de plată, din câte înţeleg".

DUS LA PENITENCIAR

După condamnarea sa definitivă, Mircea Băsescu a plecat de la domiciliu către sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, de unde a fost transferat de polițiști la Penitenciarul Poarta Albă. Urmează pentru el o perioadă de carantină de 21 de zile.

Avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Tașcă, consideră, de asemenea, că decizia Curții de Apel Constanța este una nedreaptă. „Din perspectiva noastră, decizia este una nedreaptă. Dar este o hotărâre definitivă a unei instanțe ce consfințește o hotărâre a Tribunalului Constanța pe care trebuie să o respectăm. Sigur, și în funcție de excepția de neconstituționalitate invocată de domnul Mircea Băsescu, care se va judeca pe 30 iunie la Curtea Constituțională, și în funcție de motivarea instanței de apel vom vedea ce căi extraordinare avem în țară și eventual la CEDO. Noi am invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor din infracțiunea de trafic de infuență, respectiv fraza care lasă să creadă că are influență asupra unor magistrați, sau asupra unui funcționar public. În baza acestei expresii a fost condamnat domnul Mircea Băsescu", a declarat Tașcă.

"A PRIMIT MAI PUȚIN DECÂT MINE"

Pe de altă parte, Izaura Anghel, fiica lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, s-a arătat nemulțumită de hotărârea luată joi de Curtea de Apel. ”Îmi pare rău că am ajuns ca el să fie condamnat definitiv, dar nu pot să nu mă gândesc că el are o condamnare mai mică decât cea primită de mine. Eu am patru ani și cinci luni, pentru că m-am dus să îmi iau banii, iar el a primit patru ani cu executare pentru că a luat banii”, a spus Izaura Anghel, într-o intervenție telefonică la Antena 3. ”Nu mă așteptam ca magistrații de la Curtea de Apel să accepte pedeapsa dată de Tribunal. Mai ales că nu l-a obligat la nicio plată. De ce?”, a adăugat Izaura Anghel.

AR PUTEA IEȘI ÎN APROXIMATIV ȘASE LUNI

Pentru că are 63 de ani, Mircea Băsescu ar putea să execute doar o treime (16 luni), sau puțin peste din pedeapsa de patru ani primită joi de la Curtea de Apel Constanța. În plus, din perioada pe care va trebui să o petreacă în spatele gratiilor se scade intervalul de timp în care s-a aflat în arest preventiv sau în arest la domiciliu (19 iunie 2014 - 24 iunie 2015), adică un an. Cu alte cuvinte, Mircea Băsescu ar putea fi eliberat din penitenciar în aproximativ șase luni.

ACUZAȚIILE, PE SCURT

Conform anchetatorilor, Mircea Băsescu este acuzat că, în perioada 20 februarie 2011 - 22 februarie 2012, a cerut și a primit de la Florin Anghel, fiul lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, 600.000 de euro pentru a-l ajuta pe interlopul oltean să iasă din închisoare. Mircea Băsescu ar fi primit mita prin intermediul lui Căpățână, care era, la acea dată, președintele PDL Drăgănești-Olt. Anchetatorii spun că Mircea Băsescu le-a lăsat pe rudele lui Bercea să creadă că are influență asupra magistraților și că poate obține pentru acesta fie o pedeapsă egală cu perioada de detenție deja executată, fie punerea lui în libertate.