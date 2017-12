Misiune imposibilă pentru CFR şi Steaua!

Echipele româneşti au avut un ghinion teribil la tragerea la sorţi pentru 16-imile şi optimile de finală ale UEFA Europa League, desfăşurată joi, urmând să întâlnească echipe de calibru din Europa, foste câştigătoare de cupe europene! CFR Cluj va întâlni pe Inter Milano, câştigătoarea Ligii Campionilor în 2010, milanezii ocupând acum poziţia secundă în Serie A, după Juventus Torino. Cum italienii vor fi în plin campionat la momentul dublei manşe (spre deosebire de români), şansele clujenilor de a trece mai departe sunt destul de mici. Nici Steaua Bucureşti nu are mai mari şanse de calificare, adversara sa urmând să fie Ajax Amsterdam, echipa care i-a scos din Europa pe “miliardarii” de la Manchester City! În plus, finala UEFA Europa League se va juca pe Amsterdam ArenA şi jucătorii lui Ajax vor face tot posibilul ca pe data de 15 mai să fie pe terenul stadionului şi nu în tribune! Presupunând că echipele noastre vor trece de faza 16-imilor de finală, posibilele adversare din optimi vor fi la fel de puternice, dacă nu chiar mai puternice! Astfel, CFR Cluj ar urma să întâlnească învingătoarea disputei Tottenham - Olympique Lyon, iar Steaua ar juca împotriva învingătoarei dintre Sparta Praga şi Chelsea Londra! Făcând haz de necaz am putea spune că doar Atletico Madrid mai lipsea din această parte de tablou, ca să fie cei mai puternici adversari posibili!

Dar iată programul complet al 16-imilor de finală, turul urmând să fie pe 14 februarie, iar returul pe 21 februarie: 1. BATE Borisov - Fenerbahce Istanbul; 2. Inter Milano - CFR Cluj; 3. Levante UD - Olympiacos Pireu; 4. Zenit St. Petersburg - FC Liverpool; 5. Dynamo Kiev - Girondins de Bordeaux; 6. Bayer Leverkusen - Benfica Lisabona; 7. Newcastle United - Metalist Kharkiv; 8. VfB Stuttgart - KRC Genk; 9. Atletico Madrid - Rubin Kazan; 10. Ajax Amsterdam - Steaua Bucureşti; 11. FC Basel - Dnipro Dnipropetrovsk; 12. Anji Makhachkala - Hannover ’96; 13. Sparta Praga - Chelsea Londra; 14. Borussia Monchengladbach - Lazio Roma; 15. Tottenham Hotspur - Olympique Lyon; 16. SSC Napoli - Viktoria Plzen. Pentru faza optimilor de finală s-au tras la sorţi următoarele perechi: Învingătoare meci 16 - Învingătoare meci 1; Învingătoare meci 6 - Învingătoare meci 5; Învingătoare meci 12 - Învingătoare meci 7; Învingătoare meci 8 - Învingătoare meci 14; Învingătoare meci 15 - Învingătoare meci 2; Învingătoare meci 3 - Învingătoare meci 9; Învingătoare meci 11 - Învingătoare meci 4; Învingătoare meci 10 - Învingătoare meci 13. Turul optimilor de finală se va juca pe 7 martie, iar returul, pe 14 martie.