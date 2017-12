Mister încă nedesluşit în locul care s-a cutremurat de 260 de ori într-un an. Încă patru într-o singură zi!

12:19:58 / 01 Noiembrie 2015

Aberezi taica URBAN rau de tot

Am ales pseudonimul de Murphy tocmai pentru ca nu toti cred in legile tale, fixe si asa zis stiintifice. Eu nu sunt adeptul ideii ca omul nu a ajuns pe Luna, am vizionat in direct la TV, deci Ceausescu nu a fost asa de "nebun" cum cred unii, a transmis la TVR in direct, in iulie 1969, aselenizarea marelui echipaj condus de inegalabilul Neil Armstrong, recent decedat. Am auzit on line deja cunoscuta formula mondiala : " Un pas mic pentru mine, un salt urias pentru omenire ! ". Cat despre formula Dvs. dle. Orban cu vulcanii ucigasi de pe Terra, nu cred asa ceva, cu toata stima si respectul pe care vi le port privind cunostintele dvs. stiintifice. Ganditi-va ca, daca ar iesi atata lava cat sa acopere complet Terra, ce materie i-ar putea lua locul acolo de unde iese lava fierbinte. Steaua noastra Terra s-a racit aprope in totalitate, iar in miezul planetei mai exista putina lava fierbinte, putina aleator vorbind, pentru ca mai este suficient de multa dar nu exagerat de multa. Sunt ideile mele si le respect si pe ale dvs. Cat despre WTC....haaa, sunt multe de spus acolo, nici eu nu cred in conspiratie, cred mai mult intr-o negjlijenta crasa a sistemului apararii american, si atat, nimic mai mult. Le-a iesit misiunea criminalilor mondiali, cu arma lor actuala de temut - terorismul mondial ! Cat despre cutremurele produse cu armele sofisticate imi mentin punctul meu de vedere, fiind pregatit im mod special in acest domeniu, cu stima !