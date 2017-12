Moțiunea de cenzură a picat. Guvernul Grindeanu pune la colţ Opoziţia!

10:09:51 / 09 Februarie 2017

JUSTITIA SI LEGILE

Toate partidele ajunse la putere au fost preocupate de cel putin doua probleme majore . Sa faca bani si legi care sa-i apere . Se fac legi pentru scopurile speciale ale unui partid , impotriva celuilalt partid . O lege facuta de liberali trebuie anulata sau modificata de PSD si invers . Indiferent de calitatea legilor , deprinderile noastre , lacomia , lingusirea catre cei mari si dispretul catre cei mici sunt mai tari decat legile . Atata vreme cat democratia nu va invinge definiv , legile se vor schimba de la o zi la alta , se va trece de la o extremitate la alta . Rousseau spunea ca legile sunt intotdeauna foositoare celor care au averi , si daunatoare celor care nu au nimic . Atata timp cat Romania este condusa de oligarhia liberala sau pesedista si ne vom afla intr-o vesnica perioada de tranzitie , legea este o imposibilitate si o ipocrizie . Ea se aplica impotriva cetatenilor " de rand " . Clasa conducatoare este rar pedepsita , dupa ani lumgi de procese terminate cu pedepse usoare sau achitare si niciodata cu recuperarea pagubelor provocate statului . Modul in care se face justitia in Romania ne aminteste de cazul in care un individ de peste 40 de ani si-a ucis parintii cu toporul . La terminarea procesului , judecatorul I-a dat inculpatului dreptul la ultimul cuvant . Criminalul a spus : fie - va mila de un biet orfan . Si a fost achitat . A ramas in istorie declaratia unui mare om de stat di Romania : eu cand vreau sa fac un lucru cu orice pret caut mai intai legea . Daca legea ma opreste , caut regulamentul . Daca si regulamentul ma opreste caut precedentele . Iar daca n-am niciun precedent ....tot il fac .Daca e sa ne referim la istorie , functionarul egipoean la numirea sa in functie depunea juramantul in fata faraonului : iti jur , rege , ca nu te voi acculta cand imi vei porunci sa calc legea si dreptatea . Referitor la ordonate si decrete , trebuie spus ca ele sunt o forma nenorocita pentru tara , ele ating insasi legalitatea deoarece fac din puterea executiva o putere legislativa . Referitor la legi , Eminescu a scris : " Dati-mi statul cel mai absolutist in care oamenii sa fie sanatosi si avuti , il prefer statului celui mai liber in care oamenii vor fi mizeri si bolbavi . Mai mult , in statul absolutist compus din oameni bogati si sanatosi , acestia vor fi mai liberi , mai egali ,decat cu legile cele mai liberale , dar cu oameni mizeri . Căci omul are pe atata libertate si egalitate pe cata avere are . Iar cel sarac este intotdeauna neegal cu cel ce sta deasupra lui ".