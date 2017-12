Muncitori constănţeni, trataţi ca infractori în Franţa

Pentru a scăpa de sărăcia cruntă din ţară, dar şi pentru a asigura un viitor mai bun copiilor lor, românii pleacă oriunde ar putea cîştiga mai bine. Adesea, nici nu îi mai interesează dacă se aventurează pe meleaguri unde nu au nicio certitudine că vor munci, sau că pot fi păcăliţi de vreo firmă de plasare chiar în momentul în care îşi pun semnătura pe contracte, în România. Printr-o situaţie asemănătoare trec şi 28 de muncitori din Constanţa, Mangalia şi Medgidia care, la puţin timp după ce au plecat încrezători la lucru în Franţa, s-au trezit… trimişi înapoi. Oamenii susţin că au plecat pe 3 aprilie în Hexagon, pentru a lucra ca sudori sau lăcătuşi la un doc plutitor care aparţinea unei firme englezeşti, în portul La Havre. Muncitorii spun că, potrivit contractului încheiat cu firma de plasare în străinătate - „Fifth Avenue” din Constanţa - ar fi trebuit să lucreze 8 ore pe zi, cu cel puţin şapte euro pe oră, plata drepturilor băneşti urmînd a fi făcută în data de 5 a fiecărei luni. În schimb, muncitorii susţin că au lucrat şi 10 ore pe zi, fără să le fie plătite orele suplimentare. Adevărat este şi faptul că o parte din bani i-au încasat în conturile deschise în România, însă, după ce au verificat, oamenii au constatat că sumele sînt mai mici decît cele prevăzute în contract. „Fiecare persoană are de primit între 1.800 şi 2.000 de euro, în funcţie de salariu. Cînd am primit banii în cont, am hotărît să oprim lucrul pentru că avem nevoie de bani să ne întreţinem familiile, avem rate şi aveam şi noi socotelile noastre”, a povestit unul dintre muncitori. Pe lîngă faptul că nici condiţiile de cazare nu erau cele promise, oamenii spun că nu au primit permise de muncă în Franţa şi au fost luaţi de poliţie pentru a fi trimişi în ţară. “Ne-au luat de la hotel şi ne-au dus la sediul poliţiei, ne-au fotografiat, amprentat şi ne-au băgat în maşini ca pe nişte hoţi. Ne-au dezbrăcat pînă la chiloţi, ne-au controlat şi, înainte de a fi urcaţi în avion, ne-au luat curelele şi şireturile de la pantofi”, a povestit şi Cristian Enache, un alt muncitor. Fiecare român a fost însoţit de cîte un poliţist şi le-au fost puse numere în piept precum “puşcăriaşilor”, fiind duşi la aeroport sub escorta maşinilor de poliţie. Nemulţumiţi de situaţia creată, o parte dintre muncitori s-a adunat, ieri, în faţa firmei “Fifth Avenue”, pentru a-şi cere drepturile. Cu toate că a refuzat să comenteze prea mult situaţia şi nu a uitat să arunce cîteva ameninţări cu justiţia la adresa jurnaliştilor care s-au arătat interesaţi de soarta muncitorilor, patronul firmei “Fifth Avenue”, Sorin Calotă, a precizat că litigiul îşi va găsi rezolvarea în instanţă.