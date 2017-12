Năstase va analiza soluţiile pentru declanşarea anticipatelor

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, sîmbătă, după o şedinţă restrînsă a conducerii partidului, prima după ce Adrian Năstase a cîştigat funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional, că şi el şi Năstase au greşit, irosindu-şi forţele într-o competiţie internă. Întrebat dacă liderii care au fost prezenţi la discuţii au stabilit şi care vor fi atribuţiile sale precise în partid, Năstase a răspuns că, dincolo de atribuţiile prevăzute de Statut pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional, contează spiritul de echipă. \"Nu Statutul este problema, ci să nu repetăm greşelile trecutului. A existat o competiţie internă şi între mine şi Adrian, şi între Adrian şi mine, şi eu şi el am greşit, am încercat să ne facem culoare individuale şi ne-am irosit forţele\", a spus şi Geoană. Năstase a remarcat că a fost \"o discuţie amicală\" legată de strategia politică a partidului, pregătirea alegerilor şi revigorarea departamentelor PSD. Liderii PSD au stabilit să-l delege pe Adrian Năstase să formeze un colectiv care să analizeze paşii procedurali către anticipate şi consecinţele unui asemenea demers. Geoană a afirmat că Năstase va analiza ce paşi procedurali trebuie făcuţi pentru ca Rezoluţia cu privire la necesitatea anticipatelor, votată vineri de Consiliul Naţional, să fie pusă în practică. De asemenea, preşedintele Consiliului Naţional ar trebui să prezinte şi un posibil calendar al desfăşurării acestor paşi, precum şi al eventualelor alegeri anticipate. Geoană s-a pronunţat încă o dată pentru alegeri parlamentare anticipate, apreciind că acestea ar constitui \"soluţia principală şi unică\" la blocajul existent pe scena politică. El a pledat în favoarea organizării simultane a alegerilor parlamentare anticipate cu alegerile locale, afirmînd că într-o asemenea ipoteză, deşi există dezavantajul confuziei induse electoratului, există avantajul formării rapide a unei majorităţi parlamentare şi a reducerii costurilor alegerilor: \"Cred că este mai simplu şi mai puţin costisitor. Cred că aceasta este soluţia logică pentru interesul ţării\". Punctul de vedere al lui Mircea Geoană a fost confirmat de Năstase, care a spus că o decizie concretă a conducerii PSD asupra anticipatelor va fi luată săptămîna aceasta, cînd vor exista mai multe elemente şi date suplimentare, furnizate de analiza pe care o va face. Geoană a mai spus că săptămîna aceasta PSD va \"testa\" şi opiniile celorlalte partide pe tema anticipatelor, dar şi a lui Băsescu, în condiţiile în care şeful statului, dacă se intră \"într-o logică a anticipatelor\", are principalul atribut constituţional în dezolvarea Parlamentului. Întrebat dacă Băsescu va agrea soluţia anticipatelor propusă de PSD, liderul social-democrat a răspuns: \"Nu văd niciun motiv să nu accepte. Dacă nu ar face-o, s-ar contrazice pe sine, în condiţiile în care şi el şi apropiaţii lui vorbesc de trei ani de zile despre necesitatea anticipatelor\". În altă ordine de idei, Mircea Geoană a anunţat că social-democraţii se vor duce la consultările de la Cotroceni, pe tema Pactului naţional pentru Educaţie, \"chiar dacă preşedintele Băsescu are talentul de a fura ideile altora\". El nu a precizat formula în care social-democraţii se vor prezenta la Cotroceni.