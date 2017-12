Naţionala de futsal se pregăteşte pentru calificarea la Campionatul European

Reprezentativa de fotbal în sală a României a început ieri, la Deva, pregătirile pentru meciurile din primul tur preliminar al Campionatului European 2007. Adversarele tricolorilor în Grupa B, din care primele două clasate se califică mai departe, vor fi Bulgaria (meciul se joacă pe 18 ianuarie), Anglia (19 ianuarie) şi Letonia (21 ianuarie), formaţia noastră fiind principala favorită la locul întîi. Dacă va cîştiga grupa de la Deva, România va evolua în perioada 18-25 februarie 2007, în Slovenia, în Grupa G de calificare, alături de naţionala ţării gazdă, Belgia şi Moldova. Cîştigătoarea acestei grupe se va califica la turneul final, care va reuni opt echipe şi este programat în Portugalia între 16 şi 25 noiembrie. Dacă se clasează a doua în grupa de la Deva, România mai are şanse de a ajunge la turneul final, dar grupa de calificare va fi mult mai dificilă, urmînd să aibă ca rivale Spania sau Olanda şi Serbia. Din lotul pe care selecţionerul Zoltan Jakab l-a convocat la Deva fac parte portarii Laszlo Klein (Izorep Tîrgu Mureş) şi Cătălin Rizan (Energoconstrucţia Craiova) plus jucătorii de cîmp Gabriel Molomfălean, Gabriel Dobre, Tiberiu Măgurean, Florin Matei, Robert Lupu, Ion Al-Ioani, Cosmin Gherman (toţi de la CIP Deva), Lorand Szocs şi Alpar Csoma (Izorep), Dumitru Stoica (Futsal Municipal Constanţa), Laszlo Szocs (ACS Odorheiu Secuiesc) şi Sorin Chivu (Craiova). “Sîntem favoriţi la primul loc, pentru că jucăm acasă şi sîntem mai bine plasaţi în clasamentul UEFA. Cel mai puternic adversar este Letonia, dar nu cred că putem rata calificarea de pe locul întîi, chiar dacă acum doi ani echipa din Riga a eliminat pe Odorhei din Cupa UEFA”, spune constănţeanul Mimi Stoica. Nemulţumit de faptul că gruparea de pe Litoral mai are şanse minime la podium, liderul echipei Futsal Municipal intenţionează să se transfere la Athletic Club Bucureşti. Stoica va pleca de la Constanţa la sfîrşitul campionatului, însă nu ar fi exclus ca el să ajungă la Athletic pînă pe 28 ianuarie, cînd începe returul ligii întîi!