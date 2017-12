Naţionala României s-a mutat la Constanţa

Naţionala României s-a reunit ieri la Casa Fotbalului din Bucureşti, în vederea meciurilor cu Serbia, programat pe 28 martie, ora 20.45, pe stadionul “Farul” din Constanţa, şi Austria, care va avea loc pe 1 aprilie, ora 21.30, pe “Hypo Worthersee Arena” din Klagenfurt, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2010. Chiar dacă nu-l va avea pe căpitanul Cristian Chivu, selecţionerul Victor Piţurcă s-a arătat destul de încrezător în valoarea grupului pe care-l are la dispoziţie, dezvăluind şi o parte din strategia pentru partida cu sîrbii. “Nu ştiu dacă este cuvîntul potrivit, dar sper ca băieţii mei să fie disperaţi pe teren şi agresivi pentru a obţine victoria. Aceste şase puncte sînt extrem de importante, chiar decisive pentru calificare, şi sper ca România să treacă peste aceste două meciuri cu bine. Şansele noastre de a învinge sînt normale şi cred în jucătorii pe care i-am convocat că vor face acest lucru. Cel mai important este să învingem în primul meci, cel cu Serbia. Lotul este bun, nu mă mai gîndesc la cei accidentaţi, deşi sînt oameni importanţi, precum Cristi Chivu şi Florentin Petre. Păcat că s-au accidentat, dar aceasta este situaţia. Vom încerca să-i punem sub presiune înca de la început, dar sper să şi reuşim. Cu Franţa am reuşit acest lucru”, a explicat Piţurcă, spunînd că nu va face un capăt de ţară în cazul unei înfrîngeri: “De ce ar depinde cariera mea de acest meci? Pentru toată lumea este presiune, pentru că la echipa naţională dacă pierzi un meci sau două, calificarea e sub semnul întrebării. Eu pregătesc echipa să învingă, dar dacă se întîmplă altfel, mergem înainte”. “Întreaga echipă a Serbiei formează un grup puternic, nu au doar un singur jucător de care trebuie să ne temem. Rezultatele lor din aceste preliminarii nu sînt întîmplătoare”, a adăugat Bogdan Lobonţ, care a explicat că nu trebuie pusă presiune asupra lui Maximilian Nicu: “Este un jucător nou la naţională, dar nu trebuie să aşteptăm ca el să cîştige meciul cu Serbia de unul singur. L-am primit bine în familia echipei naţionale şi sperăm să joace cît mai bine”. “Primii colegi cu care am vorbit au fost Nicoliţă şi Tamaş. Mi-au lăsat o impresie foarte bună, au fost foarte amabili, iar asta este foarte bine pentru mine, pentru că mă va ajuta să mă integrez mai repede. Este o onoare că sînt printre jucătorii echipei naţionale. Am învăţat deja imnul naţionalei României. Nu ştiu foarte multe despre fotbalul românesc, dar cunosc faptul că există foarte mult potenţial”, a spus mijlocaşul lui Hertha Berlin.

Antrenament lejer pe stadionul “Farul”

Selecţionerul a convocat pentru partidele cu Serbia şi Austria 22 de jucători: Portari: Lobonţ (Dinamo), Pantilimon (FC Timişoara); Fundaşi: Contra (Getafe), Săpunaru (FC Porto), D.Stoica (U Craiova), D.Goian (Steaua), Tamaş (Dinamo), Rădoi (Al Hilal), Neşu (FC Utrecht), Raţ (Şahtior Doneţk); Mijlocaşi: Nicoliţă (Steaua), Cociş (Lokomotiv Moscova), Bourceanu (Oţelul Galaţi), Cr.Tănase (FC Argeş), M.Nicu (Hertha Berlin), Ov.Petre (Steaua), Codrea (Siena); Atacanţi: Mutu (Fiorentina), Marica (VfB Stuttgart), M.Niculae (Dinamo), Fl.Costea (U Craiova), G.Bucur (FC Timişoara). Printre absenţele notabile pentru această dublă se numără Cristian Chivu şi Florentin Petre, care sînt accidentaţi, dar şi Ionuţ Mazilu, care se afla pe lista iniţială a stranierilor, dar Piţurcă a decis să renunţe la el.

“Tricolorii” au sosit la Constanţa în jurul orei 16.00, fiind întîmpinaţi de un soare puternic şi o temperatură de 10 grade. Dintre cei convocaţi au lipsit Mutu, Codrea, Contra şi Săpunaru, care au jucat duminică pentru echipele lor de club. După două ore de odihnă, elevii lui Piţurcă au mers la stadionul “Farul” pentru primul antrenament la Constanţa. Selecţionerul nu a avut însă la dispoziţie decît 19 jucători, trei lipsind motivat. Sosit la Constanţa abia în jurul orei 17.00, Mutu a fost prezent la stadion, dar a preferat să facă o şedinţă de recuperare. În schimb, Ovidiu Petre a rămas la hotel, resimţind în continuare dureri la muşchii inghinali. Dacă nu se va reface, în locul său, Piţurcă va apela la serviciile rapidistului Costin Lazăr. Nici Săpunaru nu a fost la antrenament, fundaşul lui FC Porto ajungînd la Constanţa abia în cursul serii. Şedinţa de pregătire nu a durat decît 45 de minute şi a constat în alergări uşoare, stretching şi deja celebrul “5 la 2”. Cu un sfert de oră înaintea finalului antrenamentului, jucătorii care au evoluat duminică pentru echipele lor de club au intrat la vestiare.

Altfel, oficialii FRF au anunţat că biletele, care costă 50 de lei la tribune şi 15 lei la peluze, vor fi puse în vînzare miercuri, de la ora 10.00, la casele de bilete de la stadionul Farul.