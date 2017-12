NĂVODARI - Taxă de pod

Consiliul Local Năvodari a aprobat, la iniţiativa primarului Nicolae Matei, o hotărîre prin care doreşte să introducă o taxă prohibitivă pe podul care leagă Tabăra Năvodari de oraş. Potrivit primarului Nicolae Matei, taxa, care se ridică la 100 de lei/zi, se va aplica societăţilor RAJA, Congaz şi Rompetrol, care au conducte care tranzitează podul. „Podul peste canal este în proprietatea şi administrarea Primăriei Năvodari, iar aceşti trei operatori utilizează acea rută fără să plătească. Nu mă deranjază prezenţa acelor conducte, dar trebuie să fie montate sub pod, nu deasupra, cum sînt în prezent. Conductele celor trei societăţi ocupă spaţiul de trafic pe pod. Noi am putea să mai creăm alte două benzi de circulaţie dacă acele conducte ar fi montate sub pod. Aşa că am notificat cele trei societăţi să redirecţioneze acele conducte sub pod. Dacă nu, vom percepe această taxă, iar din banii încasaţi vom face noi lucrările de redirecţionare a conductelor”, a spus primarul Nicolae Matei. Referitor la iniţiativa primarului, reprezentanţii PD-L, prin fostul edil, Tudorel Calapod, au spus că este destul de complicat să faci modificări la nivelul podului. În schimb, primarul Nicolae Matei a precizat că nu înţelege de ce democrat - liberalii se opun acestei măsuri în condiţiile în care instituirea acestei taxe va aduce numai beneficii oraşului.