Nemirschi vrea să reducă numărul taxelor de mediu

Taxele, tarifele, reglementările şi contribuţiile de mediu se împuţinează, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi declarînd ieri că vrea să le reducă cu aproape 60%, pînă la 42, şi pe altele să le redimensioneze. „Din cele peste 400 de taxe plătite în România, 102 sînt la noi. Vrem să le reducem pe unele, mai ales că am identificat cîteva care sînt dublate, iar pe altele vrem să le comasăm. Reducerea numărului de taxe nu înseamnă însă renunţarea la avizele de mediu, care sînt foarte importante”, a mai spus Nemirschi. Purtătorul de cuvînt al Ministerului Mediului, Dragoş Năcuţă, a explicat că numărul mare de taxe are la bază diverse acte normative defalcate, fiecare autoritate de mediu ocupîndu-se de anumite tarife pentru diferite servicii - de gospodărire, de apă, de salubritate etc. El a precizat că se urmăreşte comasarea numărului de hotărîri date pentru acestea, dar şi renunţarea la cele care reglementează acelaşi lucru de două ori. “Noi nu percepem taxe ca alte ministere. Este vorba de tarife pentru diverse servicii prestate. Fiecare autoritate s-a ocupat de anumite tarife şi de aceea au apărut atît de multe. Ministerul Mediului le va reduce şi va redimensiona cuantumul unora dintre ele”, a declarat Năcuţă.