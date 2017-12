Nemţii muncesc din greu pentru NASA

Modulul de serviciu european (ESM), care va propulsa noua capsulă americană Orion pentru prima sa misiune în spațiu, prevăzută în 2018, a început să fie asamblat în Germania pentru a fi livrat NASA până la sfârșitul acestui an, relatează AFP. Denumită Misiunea de Explorare 1 (Exploration Mission-1), prima misiune a Orion va fi un zbor fără echipaj și va avea rolul de a verifica performanțele vehiculului, subliniază Agenția spațială europeană (ESA). Primul zbor cu echipaj al Orion, ce va putea transporta patru astronauți, este prevăzut după 2020. NASA a indicat în urmă cu câteva luni că va fi pregătită pentru acest zbor cel mai târziu în 2023.

Amplasat în partea din spate a capsulei, modulul ESM are rolul de a propulsa Orion, precum și de a furniza electricitate, apă, oxigen și control termic astronauților care sunt la bord. Cu acest modul, ESA și Airbus Defence and Space joacă un rol major în următoarea etapă a zborurilor cu astronauți, se arată într-un comunicat al companiei Airbus Defence and Space (Airbus DS). ''Astronauții americani vor respira aer european, vor bea apă europeană și vor fi propulsați de un motor european'', a spus Francois Auque, director general al Space Systems, divizia spațială a Airbus Defence and Space.

Integrarea primului exemplar operațional al ESM tocmai a început la facilitatea Airbus DS din Bremen. Peste 20.000 de piese și componente sunt asamblate pentru realizarea modulului ce va fi livrat către NASA. Anul trecut, în noiembrie, Airbus DS a livrat către NASA o versiune de test a modulului serviciului european, care a fost supusă testelor în SUA. Capsula Orion este concepută de NASA drept noul "cal de povară" al programului său spațial, urmând să-i ducă pe astronauții americani înapoi pe Lună și până pe Marte. Proiectul de construcție a capsulei Orion, care înlocuiește navetele din flotila spațială a NASA scoase din uz, a început acum mai bine de 10 ani, în cadrul programului Constellation. Costurile proiectării și construcției capsulei Orion au depășit 9 miliarde de dolari.