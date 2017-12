Nicolae Grosu (PRM): „Avem destule resurse locale ce trebuie exploatate“

Cotidianul „Telegraf” a lansat o provocare către toți candidații la Primăria Constanța, care s-au angajat într-o luptă aprigă la alegerile locale din 5 iunie. În fiecare zi vom publica un interviu în care încercăm să vă dezvăluim planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea fiecărui pretendent la postul de primar al Constanței. Astăzi îl prezentăm pe candidatul PRM, Nicolae Grosu, care nu este străin de administrația publică. Fost primar al Mangaliei în perioada 1981 - 1988, Grosu spune că această experiență l-a ajutat să înțeleagă problemele cu care se confruntă o comunitate.

Pentru că alegerile locale din 5 iunie se apropie cu pași repezi, iar bătălia pentru Primăria Constanța se anunță a fi una crâncenă, cotidianul „Telegraf” derulează o campanie de informare a publicului cititor în legătură cu pretendenții la funcția de primar al celui mai mare municipiu din județul Constanța. În fiecare zi, până la alegeri, vom publica un interviu cu fiecare candidat la Primărie, în care vă prezentăm planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea sa. Protagonistul acestui interviu este candidatul PRM, Nicolae Grosu. El ne-a vorbit despre cum ar trebui să contribuim la dezvoltarea orașului prin încurajarea afacerilor locale și exploatarea resurselor care se află sub nasul nostru.

Reporter (Rep.): În trecut, ați fost primar al municipiului Mangalia. Ce v-a determinat să candidați la Primăria Constanța?

Nicolae Grosu (N.G.): Într-adevăr, am fost primar în Mangalia timp de două mandate, în perioada 1981 - 1988. Am fost pus în această funcție. Așa era pe vremea aceea. Dar experiența dobândită mi-a fost de folos și am ajuns la concluzia că nu mai trebuie să stăm în expectativă și că trebuie să facem lucrurile să funcționeze.

Rep.: La ce anume vă referiți când spuneți acest lucru?

N.G.: Sunt conștient că avem la îndemână multe posibilități de dezvoltare a orașului, din punct de vedere economic, turistic și social. Trebuie să exploatăm resursele noastre locale, pentru că avem destule. De ce am folosi produse din alte zone ale țării, când am putea să le creăm pe ale noastre?

Rep.: În ultimii 16 ani, administrația constănțeană a derulat mai multe programe sociale, unele dintre ele fiind în premieră la nivel național. Plănuiți să le continuați? Cu ce noutăți veți veni din acest punct de vedere?

N.G.: O mare parte dintre aceste programe s-au dovedit a fi foarte bune și cred că ar trebui continuate. Însă am în plan construirea de noi adăposturi pentru bătrânii singuri și nevoiași. De asemenea, mi s-a părut o idee bună aceea a înființării de cluburi pentru pensionari. Mi-ar plăcea să înființez mai multe astfel de cluburi, care să funcționeze tot timpul anului.

Rep.: Pentru dezvoltarea economică a Constanței, ce idei aveți?

N.G.: Accentul trebuie pus pe încurajarea investitorilor locali, pentru că avem resurse neexploatate. De exemplu, puțină lume știe că pe sub Constanța, la o adâncime de câteva sute de metri, trece un fluviu cu un debit mai mare decât al Dunării, care se varsă în Marea Neagră pe undeva prin zona Cazino. Noi dăm o mulțime de bani pe o apă minerală, carbogazificată sau nu, care provine din alte zone ale țării sau chiar din străinătate, când stăm pe o asemenea mină de aur. Cred că se poate dezvolta o afacere prosperă din exploatarea acelui fluviu subteran.

Rep.: Unii dintre contracandidații dumneavoastră au inclus în programele lor înființarea unui parc industrial în Constanța. Cum vedeți acest lucru?

N.G.: Nu știu dacă este un lucru necesar. Ar ajuta mult un parc industrial, dar rămân la ideea că, mai întâi, trebuie să dezvoltăm afacerile locale și să ne folosim de ceea ce se află sub nasul nostru.

Rep.: Dacă nu veți avea majoritate în Consiliul Local, ați fi dispus să faceți compromisuri?

N.G.: Nu. Niciodată nu aș accepta compromisurile, indiferent despre ce este vorba. Dacă am un proiect, voi căuta susținere din partea consilierilor de la alte patide. În cazul în care nu o găsesc, îmi voi retrage proiectul sau îl voi îmbunătăți, în funcție de sugestiile aleșilor.

Rep.: Ce soluții aveți pentru eficientizarea activității în administrația publică locală? Concret, cum eliminați birocrația?

N.G.: Poate ar trebui să existe mai multe birouri ale Primăriei prin oraș. De asemenea, m-aș ocupa îndeaproape de pregătirea și formarea funcționarilor, astfel încât să fie capabili să răspundă mult mai repede solicitărilor.

Rep.: Ce aveți în plus față de alți candidați la Primăria Constanța? De ce trebuie să vă voteze lumea?

N.G.: Lumea trebuie să mă voteze pentru că sunt un constănțean care chiar vrea să schimbe în bine viața orașului.

Rep.: Ce planuri aveți pentru turism? Prin ce măsuri plănuiți să îi convingeți pe turiștii români să aleagă Constanța și Mamaia, în detrimentul Bulgariei? Cum îi veți atrage pe străini?

N.G.: Zona peninsulară ar trebui dezvoltată mai bine. Monumentele istorice și arhitecturale ar trebui recondiționate. Noi punem accentul pe valorificarea tradițiilor și multiculturalității Constanței. Trebuie să existe mai multe magazine cu produse tradiționale sau cu suveniruri specifice. De asemenea, mi-ar plăcea ca arta să fie mai bine promovată. Pe lângă asta, cred că ar trebui promovate în continuare cluburile. Și eu, când eram tânăr, frecventam asemenea localuri și este normal ca tinerii să fie atrași de asemenea locuri.

Rep.: Aveți studii în medicina alternativă, deci nu sunteți străin de domeniul sănătății. Ce planuri aveți, în acest sens, pentru Constanța?

N.G.: Ar fi bine să existe mai multe unități sanitare pe diverse specialități. Cred că ar trebui să existe un spital de pediatrie, iar Primăria ar putea pune umărul la înființarea unei asemenea unități spitalicești.

Rep.: În ultimii patru ani, o cincime dintre primarii constănțeni votați în 2012 au rămas fără mandat. Printre ei se află persoane condamnate penal. Cum comentați?

N.G.: Primarul trebuie să fie în slujba cetățenilor, să își facă treaba. Dacă cei condamnați au încălcat legea, trebuie să plătească. Iar un primar care își face treaba nu are de ce să fie condamnat.

Rep.: S-a tot spus, în ultima vreme, că acțiunile în forță ale DNA și ANI au cauzat anumite blocaje în administrație, că funcționarii publici refuză să mai elibereze și să semneze documente importante, de teama anchetelor. Cum ați gestiona o asemenea situație?

N.G.: Nu cred că e o teamă fondată. Procurorii nu s-au dus niciodată să bată în ușa unei persoane care nu este suspectă, care nu a făcut chiar nimic. Pe de altă parte, dacă eu, ca primar, aș întâlni un funcționar care se teme de așa ceva, îl voi evalua atent, pentru a vedea dacă într-adevăr a greșit cu ceva.

Rep: Cum este omul Nicolae Grosu, dincolo de carieră, politică și administrație?

N.G.: Sunt un constănțean care își iubește orașul și vrea tot binele pentru acest loc.

