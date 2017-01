George-Andrei Popescu (independent): „Transparență maximă“

Cotidianul „Telegraf” a lansat o provocare către toți candidații la Primăria Constanța, care s-au angajat într-o luptă aprigă la alegerile locale din 5 iunie. În fiecare zi vom publica un interviu în care încercăm să vă dezvăluim planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea fiecărui pretendent la postul de primar al Constanței. Astăzi îl prezentăm pe candidatul independent George-Andrei Popescu, care ne-a vorbit despre transparența în administrație și a punctat că aleșii locali trebuie să fie mai mult în slujba cetățenilor.

Pentru că alegerile locale din 5 iunie se apropie cu pași repezi, iar bătălia pentru Primăria Constanța se anunță a fi una crâncenă, cotidianul „Telegraf” derulează o campanie de informare a publicului cititor în legătură cu pretendenții la funcția de primar al celui mai mare municipiu din județul Constanța. În fiecare zi, până la alegeri, vom publica un interviu cu fiecare candidat la Primărie, în care vă prezentăm planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea sa. De această dată am vorbit cu George-Andrei Popescu. El ne-a prezentat planurile sale de a produce o reformă în administrația locală prin crearea unui birou unic pentru toate problemele constănțenilor.

Reporter (Rep.): Faceți parte din tânăra generație, care spune că provine din rândurile societății civile și care critică administrația publică și politicienii, în general. Ce v-a determinat să candidați la postul de primar al Constanței?

George-Andrei Popescu (G.A.P.): Am fost mânat de dorința de schimbare. Nu am văzut pe niciun candidat capabil să facă ceva pentru acest oraș. Întrebarea mea este: unde au fost acești candidați până acum o lună? Nu au văzut problemele orașului? Nu au văzut tot ceea ce se întâmplă cu distrugerea spațiilor verzi, cu sărăcirea populației, cu lipsa de transparență și cu tot ceea ce spun ei în programele lor electorale? Ei vin acum și afirmă că or să facă din Constanța cel puțin un Dubai. Pe lângă asta, prin activitatea mea din ultimii ani, am stat foarte mult printre oameni, care mi-au cerut să candidez. Mi-au spus că este timpul nostru, al tinerilor și al persoanelor care vor să facă ceva pentru acest oraș.

Rep.: Dincolo de toate acestea, gestionarea unei administrații înseamnă și fapte. Concret, aveți vreun plan pentru Constanța?

G.A.P.: Planul meu este de gestionare a banului public. Asta în primul rând. Trebuie să rezolvăm toate problemele orașului. Sunt foarte multe lucruri de făcut, printre care stoparea construcțiilor haotice, amenajarea spațiilor verzi, crearea altora noi și facilități pentru investitori.

Rep.: Candidați din postura de independent, fără susținere politică. Cum credeți că veți reuși să conduceți orașul dacă nu veți avea susținere politică? Sunteți dispus să faceți compromisuri?

G.A.P.: Compromisuri bune pentru oraș, da. Dar nu sunt dispus să fac compromisuri cum s-au făcut până acum.

Rep.: Veți colabora cu partidele în Consiliul Local?

G.A.P.: Da, însă consilierii locali trebuie să colaboreze mai întâi cu mine. Ei trebuie să se dea după cetățeni, pentru că eu voi fi reprezentantul lor. În momentul în care voi fi primar, voi încerca să implementez ce mi-am propus. La un moment dat, voi face un raport de activitate și voi arăta unde s-au blocat proiectele. În momentul acela voi demara referendumul de demitere a primarului și dizolvare a Consiliului Local. Voi lăsa la latitudinea cetățenilor ce trebuie făcut. Poate eu nu am fost negociator bun cu cei din Consiliul Local!

Rep.: În ultimii 16 ani, administrația constănțeană a derulat mai multe programe sociale, unele dintre ele fiind în premieră la nivel național. Plănuiți să le continuați? Cu ce noutăți veți veni din acest punct de vedere?

G.A.P.: Evident, trebuie continuată această politică de acordare a tichetelor sociale pentru persoanele nevoiașe, mai ales pentru bătrâni. În schimb, în privința cartierului Henri Coandă, că tot un program social este, eu unul nu l-aș mai continua, iar ceea ce este acum aș avea grijă să fie supravegheat mult mai bine.

Rep.: Cum credeți că trebuie condusă o primărie?

G.A.P.: Primarul trebuie să fie apropiat cetățenilor și să fie foarte deschis. Trebuie refăcut puțin sistemul de birocrație, trebuie creat un birou unic pentru toate problemele constănțenilor. Adică cetățenii să nu se mai plimbe de la un birou la altul, ci hârtiile.

Rep.: Din ce vă câștigați existența?

G.A.P.: Sunt asociat la o fabrică de dulciuri și la un ziar; până acum trei ani am avut și o firmă de curierat. Mi-a mers foarte bine până când am fost zdrobit de concurență și de prețul crescut al carburanților.

Rep.: Ce planuri aveți pentru turism? Prin ce măsuri plănuiți să îi convingeți pe turiștii români să aleagă Constanța și Mamaia, în detrimentul Bulgariei? Cum îi veți atrage pe străini?

G.A.P.: Într-un fel, turiștii trebuie atrași și de hotelieri, pentru că mulți nu vin din cauza prețurilor ridicate, dar turismul de pe litoral nu trebuie să însemne doar două - trei luni pe an, ci pe parcursul unui an întreg. În acest caz trebuie renovate toate monumentele arheologice și, în primul rând, Cazinoul din Constanța. Pe lângă asta, mai putem dezvolta și turismul balneoclimateric.

Rep.: Spuneați în urmă cu ceva timp că veți înmulți patrulele Poliției Locale. Totuși, în ciuda faptului că Primăria a tot organizat concursuri de angajare în această direcție, oamenii nu se înghesuie să răspundă anunțurilor, din cauza salariilor mici și răspunderii mari. Care este soluția dumneavoastră?

G.A.P.: Evident că nu ai cum să mărești salariile. Chestia este să se insiste cu angajările. Nu prea am văzut o popularizare a concursurilor pentru posturile de polițist local.

Rep.: Spuneți că niciun câine din Biobază nu va fi eutanasiat. Asta poate duce la suprapopulare. Cum ați gestiona o asemenea situație?

G.A.P.: Asta poate fi făcut cu ONG-urile specializate în această treabă. Cel puțin declarativ, sunt mulți iubitori de câini. Fiecare trebuie să contribuie la administrarea câinilor fără stăpân, să vină să adopte.

Rep.: Apropo de ONG-uri. În februarie, când Primăria a lansat un apel către acestea să se ocupe de Biobază, nu s-a prezentat nicio asemenea asociație. Cum îi veți convinge pe activiști să se implice?

G.A.P.: Le voi da încredere. Până acum nu au avut parte de acest lucru. Probabil de asta nu au mai venit să vorbească.

Rep.: Ce aveți în plus față de alți candidați?

G.A.P.: Contactul cu populația. Le cunosc problemele oamenilor vorbind față în față, nu din statistici. Am vorbit cu mii de oameni în ultimii doi - trei ani.

Rep.: Cine este omul Andrei Popescu, dincolo de carieră, politică și administrație?

G.A.P.: Sunt un om deschis, flexibil. Îmi doresc pe unde trec să fie mai bine. Sunt tânăr și determinat.

