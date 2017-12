Nicolae Păun scapă de controlul judiciar în dosarul privind fondurile pentru romi

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, marţi, ca deputatul Nicolae Păun să fie cercetat în libertate în dosarul în care este acuzat că ar fi fraudat fonduri europene destinate integrării sociale a persoanelor de etnie romă, decizia fiind definitivă.

Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, la începutul lunii iulie, pe parlamentarii Mădălin Voicu și Nicolae Păun, alături de fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, aceștia fiind acuzați, împreună cu alte persoane, de mai multe infracțiuni de corupție.

Nicolae Păun este acuzat de DNA de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

Și societatea care ar fi fost controlată de parlamentarul Nicolae Păun, SC Niky Scorpion Alcom SRL, a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2013 a fost realizat proiectul cu finanțare europeană „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, la inițiativa Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, al cărei președinte era deputatul Păun Nicolae. Prin cererea de finanțare s-a stabilit că grupul țintă va beneficia de servicii și activități care să conducă la creșterea capacității de a participa pe piața muncii, la creșterea motivației de a deveni persoane active, la creșterea gradului de informare.